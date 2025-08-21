Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих сделала откровенное признание относительно своей карьеры. Спортсменка рассказала о том, как на нее влияют события в Украине, сообщает 24 канал со ссылкой на Общественное Спорт.

Что сказала Магучих?

Легкоатлетка рассказала, что ей трудно сохранять самоконтроль после того, как она узнает об ужасных событиях в Украине. Ярослава Магучих призналась, что эмоционально реагирует на обстрелы, которые осуществляют российские оккупанты.

Олимпийская чемпионка заявила, что это влияет на подготовку к соревнованиям. Спортсменка отметила, что ее тренер Татьяна Степанова повторяет постоянно, что Ярослава участвует в соревнованиях ради украинского народа, который борется за свою свободу.

Каждый раз, когда я читаю новости об Украине, трудно оставаться психологически сильной, потому что мысли всегда возвращаются к тому, что происходит дома. Моя тренерка напоминает мне: "Делай свою работу, потому что ты знаешь, как это делать". Я соревнуюсь за украинский народ, чтобы подарить ему самые теплые воспоминания от соревнований. Это вся моя мотивация,

– сказала Магучих.

Напомним, что 20 августа состоялся очередной этап Бриллиантовой лиги. Ярослава Магучих снялась с соревнований в Лозанне и завершила выступление без результата.

Ранее сообщали, что Ярослава Магучих стала героиней рекламы чемпионата мира, который состоится в Токио. Японские режиссеры сняли настоящий экшн с топовой озвучкой.