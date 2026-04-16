Вона поділилася своїми думками про життя під час війни та своїми спортивними цілями. Незважаючи на небезпечні умови в Києві вона ніколи не втрачає з поля зору своїх амбіцій у спорті, повідомляє Frankfurt26.
Що сказала Онофрійчук про Олімпійські ігри-2024?
Дев'яте місце на Олімпіаді-2024 у Парижі стало стартом блискучої кар'єри Онофрійчук.
Два роки тому в Парижі я забагато думала до та під час змагань. І я зрозуміла, що над помилками потрібно працювати негайно,
– каже Онофрійчук.
Минулого року на чемпіонаті світу в Ріо вона здобула дві бронзи, у стрічці та в командних змаганнях, і була четвертою в індивідуальному багатоборстві.
Наприкінці року короткий час очолювала світовий рейтинг.
На Літніх Олімпійських іграх-2028 у Лос-Анджелесі вона сподівається святкувати тріумф.
Я ще далека від піку своєї кар'єри. І тому я можу стати олімпійською чемпіонкою через два роки,
– ділиться гімнастка.
Як тренується Онофрійчук під час війни?
Спортсменка для відпочинку від війни їздить або в тренувальний табір у Японію, або на коротку відпустку до Німеччини.
Я час від часу відвідую там свою двоюрідну сестру та бабусю,
– каже 17-річна дівчина.
Вона також поділилася своїми переживаннями під час тренування у воєнний час.
Ми часто перебуваємо під обстрілом у Києві, і це дуже важко. Але це велика честь представляти країну, яка зараз перебуває у стані війни,
– каже спортсменка.
Чи отримає суперниця Онофрійчук покарання?
На Кубку світу з художньої гімнастики українка Таїсія Онуфрійчук здобула золото, але церемонію нагородження затьмарив інцидент: росіянка Софія Ільтерякова під нейтральним статусом відвернулася від прапора України під час гімну.
Міжнародна федерація гімнастики обмежилася попередженням, але повторне порушення може позбавити її нейтрального статусу.
Українська федерація гімнастики засудила поведінку спортсменки, а World Gymnastics наголосила на відокремленні спорту від політики.