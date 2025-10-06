6 жовтня 1975 року Динамо обіграло Баварію 2:0 у другому матчі (перша гра 1:0 на користь киян) та стало переможцем Суперкубка УЄФА. 24 канал розповідає, де зараз ключові гравці "біло-синіх" та чим займаються.

Олег Блохін

Олег Блохін / Фото Динамо Київ

Олег Блохін став одним з найголовніших творців тріумфу Динамо у двоматчевому протистоянні з Баварією у Суперкубку УЄФА. У першій грі форвард київського клубу забив один гол, а у другому протистоянні відзначився дублем.

Варто відзначити. Олег Блохін у 1975 році був визнаний найкращим футболістом світу. Форвард Динамо отримав престижну індивідуальну нагороду "Золотий м'яч" від France Football.

Завершив свою футбольну кар'єру Олег Блохін у 1990 році. Тоді легенда українського футболу почав тренерську діяльність у Греції, ставши у тому ж році наставником Олімпіакоса.

У 1993 році очолив ПАОК, куди повернувся 1997 році, після трирічної роботи в іншому грецькому клубі Іонікос. У 1998 році Блохін очолив АЕК, а за рік повернувся на попереднє місце роботи.

У 2003 році Олег Блохін отримав серйозний виклик у своїй тренерській кар'єрі. Колишній футболіст Динамо був призначений головним тренером збірної України – його робота у національній команді стала "золотим періодом" вітчизняного футболу.

У 2005 році збірна України вперше та поки що єдиний раз кваліфікувалась на чемпіонат світу-2006 у Німеччині. На мундіалі "синьо-жовті" встановили історичне досягнення за часи незалежності країні, дійшовши до чвертьфіналу турніру.

У 2007 році Олег Блохін покинув збірну України, адже команда не змогла пробитися на Євро-2008. Пізніше легенда українського футболу вирушив в Росію, де очолив Москву.

Сам Блохін пригадував своє звільнення в інтерв'ю Ігорю Циганику. Колишній тренер та ексфутболіст Динамо розповів про розмову з Григорієм Суркісом, яка передувала його відставці з національної команди.

Я прийшов до Суркіса, ми з ним розмовляли. Кажу: Додайте трохи грошей на контракт. Він каже: Я не можу. Ну і все, я пішов. Суму не буду називати, але там… Я вже розумів, що не відповідаю тим грошам, які мені платять. Я вже завоював зі збірною, щось виграв і як? Зараз, напевно, не платять дві копійки в збірній, – розповів Блохін.

З 2009 по 2010 роки Блохін був спортивним директором Чорноморця. А вже через рік знову очолив збірну України, якою керував на домашньому Євро-2012, де "синьо-жовті" не подолали груповий етап.

З 2012 по 2014 рік Блохін працював головним тренером київського Динамо. Після відставки зі столичного клубу Олег Володимирович завершив свою тренерську діяльність.

З 2018 по 2024 рік Блохін працював в Українській асоціації футболу. Проте наразі легенда Динамо не обіймає жодної посади, а нещодавно взяв участь у турне "Золотих м'ячів" разом з Андрієм Шевченком та Ігорем Бєлановим.

Леонід Буряк

Леонід Буряк / Фото Динамо Київ

Леонід Буряк приєднався до київського Динамо у 1973 році з одеського Чорноморця. За цей час півзахисник став ключовим у складі столичного колективу, який тріумфував на європейській арені.

Потім Буряк пограв у московському Торпедо, харківському Металісті та фінському КТП-85. За інформацією Transfermarkt, Футбольну кар'єру Леонід Йосипович завершив у 1988 році та очолив КТП-85.

У 1990 році Буряк став головним тренером фінського ВанПа, а за рік отримав роботу в Університеті Евансвілла з США. У 1993 – 1994 роках легенда Динамо тренував Ниву з Тернополя, а потім до 1998 року очолював одеський Чорноморець.

У 1999 році Буряк працював у тульському Арсеналі. З 2002 по 2003 рік колишній футболіст очолив збірну України. З 2005 по 2006 рік Леонід Йосипович тренував київське Динамо.

Останнім місцем роботи на посаді головного тренера для Леоніда Буряка стала Олександрія. У структурі "містян" легенда українського футболу працював у 2012 році.

Зараз Леонід Буряк працює у київському Динамо, але обіймає іншу посаду. Легенда "біло-синіх" є радником президента клубу Ігоря Суркісу з питань спорту, а також з'являється у ролі експерта на футбольних шоу.

Анатолій Коньков

Анатолій Коньков / Фото УАФ

Анатолію Коньков починав свою кар'єру в Авангарді з Краматорська, звідки потім перебрався до донецького Шахтаря. У київське Динамо півзахисник перейшов у 1975 році, який став тріумфальним для "біло-синіх".

Футбольну кар'єру Коньков завершив у 1981 році, а вже за рік очолив Таврію з Сімферополя. У 1986 році Анатолій Дмитрович став головним тренером донецького Шахтаря.

У 1990 році Коньков працював у Зеніті, а у 1993 році був призначений головним тренером молодіжної збірної України. За два роки легенда Динамо очолив головну національну команду країни.

З 1996 по 1997 рік Анатолій Дмитрович був тренером студентської збірної України, а у 1998 році перебрався у футбольний клуб Миколаїв. Пізніше Коньков тренував полтавську Ворсклу та алчевську Сталь.

Останнім місцем роботи у тренерській кар'єрі Конькова стала азербайджанська команда з Баку. Легенда українського футболу з 2004 по 2006 рік тренував місцевий Інтер.

2 вересня 2012 року Анатолій Коньков обійняв головну посаду в українському футболі. Колишній футболіст та тренер був обраний президентом Федерації футболу України (нині УАФ), де пропрацював до 2015 року.

У 2018 році Коньков відзначився скандальною заявою. Колишній очільник ФФУ та ексфутболіст Динамо зізнався, що підтримує збірну Росії на чемпіонаті світу того ж року.

4 жовтня 2024 року Анатолій Коньков помер на 75-му році життя. Поховали легенду українського футболу на Байковому кладовищі у Києві.

Михайло Фоменко

Михайло Фоменко / Фото Сумська облрада

Михайло Фоменко починав свою кар'єру у Зорі з Луганська (тоді – Ворошиловград). А у 1972 році приєднався до київського Динамо. У 1979 році він завершив свою футбольну кар'єру.

Тренерська діяльність Фоменка була доволі колоритною. Український спеціаліст очолював сумський Фрунзенець, чернігівську Десну, Кривбас, грузинську Гурію, іракський Рашид, сумський Автомобіліст.

З 1992 по 1993 рік Михайло Фоменко був головним тренером київського Динамо. А у 1994 рівненський Верес та екзотичну збірну Гвінеї. Потім легенда українського футболу працював у ЦСКА-Борисфен з Києва, харківському Металісті.

Цікаво, що у першому ж матчі київське Динамо в Лізі чемпіонів сезону 1993/1994 під керівництвом Фоменка обіграло Барселону. Гра завершилася перемогою "біло-синіх" з рахунком 3:1.

У тренерській кар'єрі Фоменка також були запорізький Металург, сімферопольська Таврія та бєлгородський Салют. З 2012 по 2016 роки Михайло Фоменко працював у збірній України.

Під керівництвом Фоменка збірна України відібралась на Євро-2016, що відбулося у Франції. "Синьо-жовті" не вийшли з групи, набравши 0 очок, а пізніше Михайла Івановича на посаді головного тренера змінив Андрій Шевченко, який тоді працював його асистентом.

Який сенс продовжувати співпрацю, якщо завдання, яке було поставлено перед нами, ми не виконали? Я беру відповідальність за відсутність результату на себе і подаю у відставку,

– сказав Фоменко.

29 квітня 2024 року Михайло Іванович Фоменко помер через онкологічне захворювання. Поховали легендарного футболіста та тренера у Сумах на Лучанському кладовищі.

Стефан Решко

Стефан Решко / Фото Динамо Київ

Стефан Решко починав футбольний шлях в ужгородській Верховині, а потім грав за вінницький Локомотив. Перед тим, як перейти у 1971 році в Динамо захисник виступав за одеський Чорноморець.

Завершив свою професійну кар'єру Решко у 1978 році. Згодом колишній футболіст закінчив Вищу школу Міністерства внутрішніх справ та працював в Академії МВС, а також отримав звання полковника міліції.

Відомо також, що Решко працював у Федерації футболу України. Легенда Динамо очолював Комітет ФФУ з питань безпеки проведення змагань та справедливості гри.

У 2025 році у Стефана Решко стався інсульт. Зараз колишній футболіст не обіймає жодної посади.

Нагадаємо, що "золоте покоління" київського Динамо очолював легендарний тренер Валерій Лобановський. Спеціаліст залишив великий слід в історії "біло-синіх" та українського футболу.

Помер Лобановський 13 травня 2002 року у Запоріжжі. Напередодні у нього відбувся інсульт під час матчу Динамо – Металург в чемпіонаті України – лікарі не змогли врятувати життя легенди українського футболу.

Раніше ми розповідали про Василя Раца, також легенду Динамо. Де зараз та чим займається колишній український футболіст угорського походження читайте у нашому матеріалі.