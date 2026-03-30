Катерина Кузнєцова, Ганна Безсонова та Іріша Блохіна виросли у родинах легендарних гравців Динамо. Кожна з них обрала різний шлях – кіно, художню гімнастику та телебачення – і досягла міжнародного визнання, передає 24 Канал.
Донька Олега Кузнєцова стала відомою акторкою
Катерина Кузнецова народилася 12 липня 1987 року в Києві у сім'ї відомого захисника Динамо та збірної СРСР Олега Кузнецова. Її мати Алла Борисенко також була спортсменкою – легкоатлеткою.
Як пише Вікіпедія, У 1990-1994 роках Катерина разом із батьками проживала у Шотландії, де батько грав у футбол, тоді вона швидко засвоїла англійську мову.
Попри футбольне середовище, Кузнєцова обрала акторство та закінчила Київський університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Вона здобула популярність завдяки ролям у телесеріалах "Повернення Мухтара", "Кухня" та інших телевізійних проєктах.
Акторка неодноразово розповідала в інтерв'ю, що дитинство на футбольних базах та стадіонах сформувало її характер і дисципліну, але саме сцена стала головною мрією.
Після 2014 року Катерина Кузнєцова була однією з тих акторок, які продовжили свою кар'єру в Росії. Втім після початку повномасштабної війни вона проявила чітку проукраїнську позицію та відкрито говорить про війну.
Ганна Безсонова – одна з найтитулованіших гімнасток світу
Ганна Безсонова – донька півзахисника Динамо та збірної СРСР Володимира Безсонова. Її мати Вікторія – дворазова чемпіонка світу з художньої гімнастики, що значною мірою визначило спортивний вибір доньки.
Безсонова стала дворазовою бронзовою призеркою Олімпійських ігор (2004 та 2008) і чемпіонкою світу в багатоборстві 2007 року. Вона входить до числа найуспішніших представниць української художньої гімнастики.
Після завершення кар'єри професійної гімнастки залишилася працювати на тренерській роботі в Школі Дерюгіних, а також брала участь у телевізійних проєктах, зокрема під час Євро-2012.
Згодом, як повідомляють Новини Live, виїхала до Маямі і зосередилася на власному проєкті – школі гімнастики, яку відкрила в США.
Іріша Блохіна стала медійною персоною
Іріша (Ірина) Блохіна народилася 15 січня 1983 року в родині легендарного нападника Динамо Олега Блохіна та олімпійської чемпіонки Ірини Дерюгіної.
Вона поєднала кілька професій – була співачкою, акторкою, телеведучою та хореографом збірної України з художньої гімнастики. Саме Блохіна створювала постановки для виступів українських гімнасток на міжнародних турнірах.
Під час Євро-2012 Іріша працювала ведучою та брала участь у футбольних телевізійних проєктах, що зробило її однією з найвідоміших медійних постатей у спортивному телепросторі України.
У 2013 році стала тренеркою Ганни Різатдінової, яка виграла золоту медаль на чемпіонаті світу з художньої гімнастики 2013 року.
Згодом кілька років займалася джазом та клубною музикою.
Раніше з'явилося архівне відео, як Олег Блохін, Ірина Дерюгіна та їхня донька Іріша взяли участь у програмі "До і після опівночі", обговорюючи прощальний матч Блохіна та його родину.
Що відомо про футбольні досягнення їхніх батьків?
- Олег Блохін – найрезультативніший бомбардир радянського футболу, він забив 319 голів упродовж своєї кар'єри за Динамо. У 1975 році став володарем "Золотого м’яча". Єдиний тренер, який вивів збірну України на чемпіонат світу, та дійшов з нею до чвертьфіналу у 2006 році.
- Володимир Безсонов був видатним гравцем київського Динамо та збірної СРСР, грав на позиції опорного півзахисника. Після завершення кар’єри тренував низку українських клубів та збірну Туркменістану.
- Олег Кузнєцов більшу частину кар’єри провів у Динамо, грав на позиції захисника. Згодом став тренером, зокрема юнацької збірної України різних вікових груп.