Екатерина Кузнецова, Анна Бессонова и Ириша Блохина выросли в семьях легендарных игроков Динамо. Каждая из них выбрала разный путь – кино, художественную гимнастику и телевидение – и достигла международного признания, передает 24 Канал.

Дочь Олега Кузнецова стала известной актрисой

Екатерина Кузнецова родилась 12 июля 1987 года в Киеве в семье известного защитника Динамо и сборной СССР Олега Кузнецова. Ее мать Алла Борисенко также была спортсменкой – легкоатлеткой.

Как пишет Википедия, В 1990-1994 годах Екатерина вместе с родителями проживала в Шотландии, где отец играл в футбол, тогда она быстро усвоила английский язык.

Несмотря на футбольную среду, Кузнецова выбрала актерство и закончила Киевский университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она получила известность благодаря ролям в телесериалах "Возвращение Мухтара", "Кухня" и других телевизионных проектах.



Актриса неоднократно рассказывала в интервью, что детство на футбольных базах и стадионах сформировало ее характер и дисциплину, но именно сцена стала главной мечтой.

После 2014 года Екатерина Кузнецова была одной из тех актрис, которые продолжили свою карьеру в России. Впрочем после начала полномасштабной войны она проявила четкую проукраинскую позицию и открыто говорит о войне.

Анна Бессонова – одна из самых титулованных гимнасток мира

Анна Бессонова – дочь полузащитника Динамо и сборной СССР Владимира Бессонова. Ее мать Виктория – двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, что в значительной степени определило спортивный выбор дочери.

Бессонова стала двукратной бронзовой призеркой Олимпийских игр (2004 и 2008) и чемпионкой мира в многоборье 2007 года. Она входит в число самых успешных представительниц украинской художественной гимнастики.



После завершения карьеры профессиональной гимнастки осталась работать на тренерской работе в Школе Дерюгиных, а также участвовала в телевизионных проектах, в частности во время Евро-2012.

Впоследствии, как сообщают Новости Live, уехала в Майами и сосредоточилась на собственном проекте – школе гимнастики, которую открыла в США.

Ириша Блохина стала медийной персоной

Ириша (Ирина) Блохина родилась 15 января 1983 года в семье легендарного нападающего Динамо Олега Блохина и олимпийской чемпионки Ирины Дерюгиной.

Она соединила несколько профессий – была певицей, актрисой, телеведущей и хореографом сборной Украины по художественной гимнастике. Именно Блохина создавала постановки для выступлений украинских гимнасток на международных турнирах.

Во время Евро-2012 Ириша работала ведущей и участвовала в футбольных телевизионных проектах, что сделало ее одной из самых известных медийных фигур в спортивном телепространстве Украины.



В 2013 году стала тренером Анны Ризатдиновой, которая выиграла золотую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике 2013 года.

Впоследствии несколько лет занималась джазом и клубной музыкой.

Ранее появилось архивное видео, как Олег Блохин, Ирина Дерюгина и их дочь Ириша приняли участие в программе "До и после полуночи", обсуждая прощальный матч Блохина и его семью.

