Нещодавно Марина Бех-Романчук в інстаграмі опублікувала фото з відпочинку. На фото видно, що легкоатлетка не впадає у відчай та насолоджується відпочинком, очікуючи на вердикт у справі із забороненими речовинами, повідомляє 24 канал.

Читайте також Марина Бех-Романчук тимчасово відсторонена від змагань: у чому причина

Розкішна Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук у соціальних мережах поділилась серією фото з відпочинку біля басейну. Українська легкоатлетка засмагала на шезлонгу, насолоджуючись яскравими променями сонця.

Марина обрала на відпочинок стильний чорний купальник з розрізом по середині. А чудовим доповненням до розкішного образу спортсменки стали сонцезахисні окуляри та смугаста сорочка світло-блакитного кольору.

Бех-Романчук на відпочинку / Фото з інстаграму легкоатлетки

Нагадаємо, що Марина Бех-Романчук невдало виступила на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі. Причиною стали проблеми зі здоров'ям в української легкоатлетки.

Раніше повідомляли, що Марина Бех-Романчук вперше порушила мовчання після тимчасової дискваліфікації через допінг.