Напередодні повернення Марини Бех-Романчук до змагань у неї виявили позитивний допінг-тест. Після тимчасового відсторонення українська легкоатлетка вперше публічно прокоментувала ситуацію, пише 24 канал з посиланням на інстаграм спортсменки.

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Коментар Бех-Романчук

Вона зізналася, що її життя вже не буде таким, як раніше, і що їй доведеться ухвалювати складні рішення, яких вона раніше боялася, але тепер настав момент, коли це необхідно.

Вона також зазначила, що переживає біль і труднощі, однак продовжує рух уперед.

За словами спортсменки, вона досі намагається зрозуміти, чому їй доводиться проходити через такі випробування, але впевнена, що все відбувається не просто так.

Нагадаємо, що Марина Бех-Романчук брала паузу у міжнародних виступах. Вона мала повернутися до змагань на етапі Діамантової ліги у Досі.