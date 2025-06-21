Недавно Марина Бех-Романчук в инстаграме опубликовала фото с отдыха. На фото видно, что легкоатлетка не отчаивается и наслаждается отдыхом, ожидая вердикта по делу с запрещенными веществами, сообщает 24 канал.

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Роскошная Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук в социальных сетях поделилась серией фото с отдыха у бассейна. Украинская легкоатлетка загорала на шезлонге, наслаждаясь яркими лучами солнца.

Марина выбрала на отдых стильный черный купальник с разрезом по середине. А прекрасным дополнением к роскошному образу спортсменки стали солнцезащитные очки и полосатая рубашка светло-голубого цвета.

Бех-Романчук на отдыхе / Фото из инстаграма легкоатлетки

Напомним, что Марина Бех-Романчук неудачно выступила на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Причиной стали проблемы со здоровьем у украинской легкоатлетки.

Ранее сообщали, что Марина Бех-Романчук впервые нарушила молчание после временной дисквалификации из-за допинга.