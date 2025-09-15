Титулованная спортсменка Марина Бех-Романчук в последнее время прошла тяжелые испытания из-за допинг-скандала и дисквалификации. На этом фоне настоящим лучиком солнца стала новость о беременности звездной легкоатлетки, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Бех-Романчук.

Читайте также Допинг-скандал Бех-Романчук: спортсменка заявила о лживой информации

Что известно о беременности Бех-Романчук?

Марина опубликовала в социальной сети романтическое видео со своим мужем. На нем видно, что у легкоатлетки округлый животик. Спортсменка дополнила ролик комментарием о беременности.

"1+1=3. Столько слез, врачей и усилий, но мы верили и мечтали.

Когда показалось, что весь мир разрушен и в нашей жизни не осталось ничего прекрасного, мы через несколько дней узнаем о тебе.

Этот путь был тяжелым, но мы с нетерпением ждем нашего ангелочка", – написала Бех-Романчук.

Видео, как Бех-Романчук сообщила о беременности

В комментариях Марину Бех-Романчук поздравили телеведущая Даша Савина, прыгуньи в высоту Ирина Геращенко и Юлия Левченко, блогер и невеста Владимира Бражко Даша Квиткова, дзюдоистка Дарья Билодид, жена Артема Довбика Юлия.

Справка. Двукратный призер Олимпийских игр по плаванию Михаил Романчук и Марина Бех-Романчук находятся в браке семь лет. Пара отпраздновала свадьбу 2 сентября 2018 года.

Как Бех-Романчук попала в допинговый скандал?