Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук попала в громкий скандал в августе. Девушка получила длительную дисквалификацию, после чего прошла через непростые испытания, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Марины.

Куда пропала Бех-Романчук?

Организация Athletics Integrity Unit отстранила спортсменку на четыре года от участия во всех соревнованиях. Причиной стал проваленный допинг-тест в декабре 2024 года.

После этой новости на Марину обрушилась порция критики из-за того, что спортсменка не объяснила фанатам детали скандала Сама же Бех-Романчук наконец вышла в свои соцсети и резко отреагировала на такие комментарии.

Даже если спортсмен молчит, не забывайте, что у него есть команда, которая его защищает. Для защиты может быть важным молчание. Спортсмены – не юристы, поэтому они делают то, что поможет в защите. Поэтому критика здесь неуместна и обвинения также. Человек, который был дважды госпитализирован в больницу и между этим всем физически не мог никуда выходить из дома, не может удивительным образом дать какое-то интервью,

– отметила Бех-Романчук.

Марина пообещала пообщаться со СМИ и уже анонсировала, что запись интервью запланирована на 5 сентября. Впрочем спортсменка отметила, что будет общаться не со спортивным ресурсом, ведь она разочаровалась в одном из спортивных изданий.

Они не смогли качественно ознакомиться даже с той информацией, что была в общем доступе. Поверьте, если бы я была в нормальном состоянии, я бы сказала свое мнение относительно лживой информации о повышенном тестостероне. И о том, что я якобы отказалась открывать пробу Б. Хотя она была открыта по заявке моей команды и за мой счет,

– поделилась мнением Марина.

Ранее сообщалось, что Бех-Романчук предлагали признать свою вину, чтобы срок дисквалификации сократился на один год. Впрочем украинка отказалась и не согласилась с баном.

