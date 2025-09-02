Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук потрапила у гучний скандал у серпні. Дівчина отримала тривалу дискваліфікацію, після чого пройшла через непрості випробування, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Марини.

Куди пропала Бех-Романчук?

Організація Athletics Integrity Unit відсторонила спортсменку на чотири роки від участі у всіх змаганнях. Причиною став провалений допінг-тест у грудні 2024 року.

Після цієї новини на Марину обрушилась порція критики через те, що спортсменка не пояснила фанатам деталі скандалу. Сама ж Бех-Романчук нарешті вийшла у свої соцмережі та різко відреагувала на такі коментарі.

Навіть якщо спортсмен мовчить, не забувайте, що в нього є команда, яка його захищає. Для захисту може бути важливим мовчання. Спортсмени – не юристи, тому вони роблять те, що допоможе у захисті. Тому критика тут недоречна й звинувачення також. Людина, яка була двічі госпіталізована до лікарні та між цим усім фізично не могла нікуди виходити з дому, не може в дивовижний спосіб дати якесь інтерв’ю,

– зазначила Бех-Романчук.

Марина пообіцяла поспілкуватися зі ЗМІ та вже анонсувала, що запис інтерв'ю запланований на 5 вересня. Втім спортсменка зазначила, що спілкуватиметься не зі спортивним ресурсом, адже вона розчарувалась в одному зі спортивних видань.

Вони не змогли якісно ознайомитись навіть із тією інформацією, що була в загальному доступі. Повірте, якби я була в нормальному стані, я б сказала свою думку щодо брехливої інформації про підвищений тестостерон. І про те, що я нібито відмовилась відкривати пробу Б. Хоча вона була відкрита за заявкою моєї команди та за мій власний кошт,

– поділилась думкою Марина.

Раніше повідомлялось, що Бех-Романчук пропонували визнати свою вину, щоб термін дискваліфікації скоротився на один рік. Втім українка відмовилась та не погодилась із баном.

Головне про допінг-скандал Бех-Романчук