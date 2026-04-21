У будівлі вибиті вікна, сталося часткове руйнування. Манеж був однією з найвідоміших та найбільш залучених до проведення змагань спортивних локацій міста, пише Суспільне Суми.
Чим відомий легкоатлетичний манеж у Сумах, який обстріляли росіяни?
Спортивний об'єкт, який перебуває у власності Сумського державного університету, до повномасштабного вторгнення регулярно приймав чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні. Також тут відбувалися матчі чемпіонату Європи з хокею з м'ячем і виступи баскетбольної команди CумДУ.
Як у Національному олімпійському комітеті відреагували на обстріл спортивного об'єкта у Сумах?
НОК випустив офіційну заяву щодо російського воєнного злочину у Сумах у своєму телеграм-каналі.
Це чергове підтвердження, що Росія – терористична держава, а позиція України залишається непохитною. Допоки російські війська за підтримки білоруського уряду продовжують здійснювати акти геноциду проти українського народу, російським і білоруським спортсменам має бути заборонено брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях у будь-якому статусі,
– зазначили в комітеті.
Скільки спортивних об'єктів зруйнували та пошкодили росіяни в Україні?
- Станом на січень 2026 року число об'єктів спортивної інфраструктури в Україні, які були повністю чи частково зруйновані, за даними Міністерства молоді та спорту, сягнуло понад 800.
- Водночас з атакою на Суми росіяни обстріляли Миколаїв, де було пошкоджено спортивний комплекс "Енергетик".
- У Полтаві наприкінці березня росіяни прямим влучанням дрона пошкодили стадіон "ГРЛ-Арена" і дитячу футбольну школу.