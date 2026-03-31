Про пряме влучання "шахеда" в арену розповів у фейсбуці футбольний тренер Дмитро Мілько. За його словами, це було улюблене місце для гри не лише дітей, але й дорослих прихильників гри номер один.
Дивіться також Ворожий обстріл пошкодив квартиру капітана збірної України: відео жахливих руйнувань
Які наслідки обстрілу росіянами Полтави?
Судячи зі світлин, російські дрони сильно пошкодили штучне покриття футбольного поля, а також завдали великих збитків у приміщеннях, де базується дитяча спортивна школа.
Місце, де кожен відчував себе щасливим. Де лунали справжні емоції маленьких футболістів, де відбувалися памʼятні футбольні баталії! Місце, яке приваблювало своєю енергетикою, зарядженістю! Місце, де відбувалися цікаві, інтригуючі турніри Наразі ср**а, недолуга русня його пошкодила,
– написав про "ГРЛ-Арену" Дмитро Мілько.
Полтавська громада збиратиме кошти на відновлення спортивного комплексу. Це вже не перший випадок, коли у Полтаві ворог знищує футбольну інфраструктуру: росіяни також пошкодили стадіон "Молодіжний", який згодом відбудували і вже провели на ньому нещодавній спаринг Ворскли і Інгульця.
Що ще відомо про атаку на Полтаву 31 березня?
- Російський дрон також влучив у багатоповерхівку, загинула одна людина.
- Було поранено двох людей, зокрема дитину, травмованих госпіталізували.