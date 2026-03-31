О прямом попадании "шахеда" в арену рассказал в фейсбуке футбольный тренер Дмитрий Милько. По его словам, это было любимое место для игры не только детей, но и взрослых поклонников игры номер один.
Какие последствия обстрела россиянами Полтавы?
Судя по фотографиям, российские дроны сильно повредили искусственное покрытие футбольного поля, а также нанесли большой ущерб в помещениях, где базируется детская спортивная школа.
Место, где каждый чувствовал себя счастливым. Где звучали настоящие эмоции маленьких футболистов, где происходили памятные футбольные баталии! Место, которое привлекало своей энергетикой, заряженностью! Место, где происходили интересные, интригующие турниры Сейчас ср**а, непутевая русня его повредила,
– написал о "ГРЛ-Арене" Дмитрий Милько.
Полтавская община будет собирать средства на восстановление спортивного комплекса. Это уже не первый случай, когда в Полтаве враг уничтожает футбольную инфраструктуру: россияне также повредили стадион "Молодежный", который впоследствии отстроили и уже провели на нем недавний спарринг Ворсклы и Ингульца.
Что еще известно об атаке на Полтаву 31 марта?
- Российский дрон также попал в многоэтажку, погиб один человек.
- Были ранены два человека, в частности ребенок, травмированных госпитализировали.