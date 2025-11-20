17-річний лівий захисник харківського Металіста продемонстрував наслідки руйнувань своєї квартири в інстаграмі. Житло Кирила Дігтяря було сильно пошкоджене, інформує 24 Канал.

Як виглядає квартира капітана юнацької збірної України?

У помешканні футболіста вибиті вікна, понищені та розкидані усі речі.

Так виглядає моя квартира після обстрілу,
– підписав відео гравець харків'ян.

Відео наслідків пошкодженої квартири Дігтяря

Що відомо про Кирила Дігтяря?

  • 17-річний фланговий захисник, який із літа 2023-го перейшов із юнацького колективу харків'ян U-19 до головної команди Металіста. Із харківським клубом має чинний контракт до кінця поточного сезону 2025 – 2026.

  • За головну команду у своєму молодому віці провів вже 52 матчі (6 голів та 10 результативних передач).

  • Має досвід виступів за різні вікові збірні України – U-16, U-17, U-19 та U-20. Є капітаном національної команди U-19.

  • Портал Transfermarkt оцінює вартість Кирила у 800 тисяч євро.

  • Раніше повідомлялось, що до Дігтяря є інтерес зі сторони іспанського клубу. Така інформація з'явилась у телеграм-каналі "Інсайди від Пасічника 2.0". Однак назву цього клубу не інформували. Мова йшла про трансфер у районі 5 – 6 мільйонів євро.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року внаслідок російського обстрілу постраждала квартира зірки збірної України з футболу Георгія Судакова.