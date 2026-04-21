В здании выбиты окна, произошло частичное разрушение. Манеж был одной из самых известных и наиболее вовлеченных в проведение соревнований спортивных локаций города, пишет Общественное Сумы.

Чем известен легкоатлетический манеж в Сумах, который обстреляли россияне?

Спортивный объект, который находится в собственности Сумского государственного университета, до полномасштабного вторжения регулярно принимал чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении. Также здесь проходили матчи чемпионата Европы по хоккею с мячом и выступления баскетбольной команды СумГУ.

Как в Национальном олимпийском комитете отреагировали на обстрел спортивного объекта в Сумах?

НОК выпустил официальное заявление относительно российского военного преступления в Сумах в своем телеграм-канале.

Это очередное подтверждение, что Россия – террористическое государство, а позиция Украины остается непоколебимой. Пока российские войска при поддержке белорусского правительства продолжают совершать акты геноцида против украинского народа, российским и белорусским спортсменам должно быть запрещено участвовать в любых международных соревнованиях в любом статусе,

– отметили в комитете.

Сколько спортивных объектов разрушили и повредили россияне в Украине?