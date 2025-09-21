Ярослава Магучих начала турнир в статусе действующей чемпионки мира. Украинка завоевала "золото" на предыдущем турнире в 2023 году 2,01 метра), пишет 24 Канал.

Как выступили на ЧМ-2025 Магучих и Левченко?

Соперницами украинок в секторе для прыжков в высоту были еще 14 спортсменок. Ярослава Магучих и Юлия Левченко успешно квалифицировались в финал, покорив высоту 1,92 метра. К сожалению, еще одна представительница Украины Екатерина Табашник не сумела отобраться в решающее соревнование.

Ярослава начала защиту титула с уверенного прыжка на высоту 1,93 метра, уверенно покорив планку. Не было проблем и со следующей высотой – 1,97 метра. На этой стадии осталось шесть легкоатлеток, в том числе две украинки. Правда, Левченко преодолела планку со второй попытки.

В это время в Токио усилился дождь и организаторам пришлось приостановить соревнования. Только Ярославу вообще не беспокоили капризы погоды. "Спящая красавица" спокойно ждала продолжения борьбы.

Как Ярослава Магучих ожидала свой старт / скриншот из трансляции Суспільне Спорт

Юлия Левченко завершила соревнования на высоте два метра. Украинка не смогла покорить планку из двух попыток. Уроженка Бахмута завершила ЧМ-2025 на пятом месте вместе с австралийкой Элеанор Паттерсон.

Погодные условия все же повлияли на выступление Магучих. Ярослава не смогла взять высоту 2,02 из трех попыток, завершив чемпионат с "бронзой". Третью строчку пьедестала она поделила с Ангелиной Топич из Сербии.

Чемпионкой по прыжкам в высоту стала австралийка Никола Олислагерс. Серебряная награда досталась полячке Марии Жодзик.

ЧМ-2025 по легкой атлетике. Прыжки в высоту (женщины)

1. Никола Олислагерс (Австралия) – 2.00 м

2. Мария Жодик (Польша) – 2.00 м

3. Ярослава Магучих (Украина) – 1.97 м

…

… 5. Юлия Левченко (Украина) – 1.97 м

Как Магучих и Левченко выступали на предыдущих чемпионатах мира?

Для 24-летней Ярославы Магучих это все четвертый чемпионат мира в карьере. В дебютном турнире в 2019 году в Дохе украинка стала серебряным призером (2,04 метра). На следующем ЧМ-2022 Ярослава снова была второй (2,02 метра). Настоящим триумфом стало выступление в Будапеште в 2023 году, когда Магучих стала чемпионкой мира с результатом 2,01 метра).

Юлия Левченко в шестой раз приняла участие в чемпионатах мира. Свой лучший результат украинка показала в 2017 году в Лондоне, где она стала вице-чемпионкой (2,01 метра). На ЧМ-2019 Юлия с результатом 2,02 метра заняла четвертое место, остановившись в шаге от пьедестала. На других турнирах не проходила в финал.

