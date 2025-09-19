"Королева высоты" Ярослава Магучих в подростковом возрасте занималась рисованием, а спорт в ее жизни появился позже. Благодаря старшей сестре будущая чемпионка пошла в спортивную секцию, пишет 24 Канал со ссылкой на "Открытый".
К теме "Спящая красавица", которая побила рекорд и нашла своего принца: что известно о Ярославе Магучих
Как Магучих пришла в спорт?
Интересно, что Ярослава не забросила рисование во время спортивной карьеры. Однако из-за тренировок на хобби остается совсем мало времени.
"В школьные годы я ходила на уроки рисования, но потом спорт заполнил все свободное время. И сейчас это просто какие-то наброски в скетчбуках", – рассказала Магучих.
В спортивную секцию Ярославу привела ее старшая сестра Анастасия. Так в жизни девушки появилась легкая атлетика.
"Ей надоело, что я постоянно бегала по всему дому. Поэтому она решила отвести меня на легкую атлетику, которой и сама занималась на то время. Тогда для меня это была просто игра", – поделилась воспоминаниями Магучих.
Кто в детстве нравился Магучих?
В школьные годы Магучих нравилась мальчикам из своего класса, которые уделяли их знаки внимания.
Мне с детства нравились разные мальчики. Прежде всего симпатизировала красавчикам, как это часто бывает в школе. Я тоже нравилась мальчикам, на уроках мне постоянно передавали записочки с нарисованными сердцами,
– рассказала Магучих.
Ярослава Магучих в детстве / фото opentv.media
Как Магучих выступает на ЧМ-2025?
- Ярослава Магучих в составе сборной Украины участвует в чемпионате мира-2025 по легкой атлетике, который проходит в Японии. Украинская прыгунья квалифицировалась в финал благодаря одному прыжку, взяв планку 1,92 метра.
- В комментарии Суспільне Спорт чемпионка рассказала, что перед чемпионатом планировала прыгать в квалификации 1,94 или 1,95 метра. Впрочем, как оказалось, для попадания в финал хватило высоты 1,92.
- Финальные соревнования по прыжкам в высоту состоятся в Токио в воскресенье, 21 сентября. Начало – в 13:05 по киевскому времени. В финале также выступит еще одна украинка – Юлия Левченко.