"Королева висоти" Ярослава Магучіх у підлітковому віці займалася малюванням, а спорт у її житті з'явився згодом. Завдяки старшій сестрі майбутня чемпіонка пішла до спортивної секції, пише 24 Канал з посиланням на "Відкритий".

До теми "Спляча красуня", яка побила рекорд і знайшла свого принца: що відомо про Ярославу Магучіх

Як Магучіх прийшла в спорт?

Цікаво, що Ярослава не закинула малювання під час спортивної кар'єри. Однак через тренування на хобі залишається зовсім мало часу.

"У шкільні роки я ходила на уроки малювання, але потім спорт заповнив увесь вільний час. І зараз це просто якісь начерки у скетчбуках", – розповіла Магучіх.

У спортивну секцію Ярославу привела її старша сестра Анастасія. Так у житті дівчини з'явилася легка атлетика.

"Їй набридло, що я постійно бігала по всьому будинку. Тому вона вирішила відвести мене на легку атлетику, якою й сама займалася на той час. Тоді для мене це була просто гра", – поділилася спогадами Магучіх.

Хто в дитинстві подобався Магучіх?

У шкільні роки Магучіх подобалася хлопчикам зі свого класу, які приділяли їх знаки уваги.

Мені з дитинства подобалися різні хлопчики. Насамперед симпатизувала красеням, як це часто буває в школі. Я теж подобалася хлопчикам, на уроках мені постійно передавали записочки із намальованими серцями,

– розповіла Магучіх.

Ярослава Магучіх у дитинстві / фото opentv.media

Як Магучіх виступає на ЧС-2025?