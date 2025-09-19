"Королева висоти" Ярослава Магучіх у підлітковому віці займалася малюванням, а спорт у її житті з'явився згодом. Завдяки старшій сестрі майбутня чемпіонка пішла до спортивної секції, пише 24 Канал з посиланням на "Відкритий".
До теми "Спляча красуня", яка побила рекорд і знайшла свого принца: що відомо про Ярославу Магучіх
Як Магучіх прийшла в спорт?
Цікаво, що Ярослава не закинула малювання під час спортивної кар'єри. Однак через тренування на хобі залишається зовсім мало часу.
"У шкільні роки я ходила на уроки малювання, але потім спорт заповнив увесь вільний час. І зараз це просто якісь начерки у скетчбуках", – розповіла Магучіх.
У спортивну секцію Ярославу привела її старша сестра Анастасія. Так у житті дівчини з'явилася легка атлетика.
"Їй набридло, що я постійно бігала по всьому будинку. Тому вона вирішила відвести мене на легку атлетику, якою й сама займалася на той час. Тоді для мене це була просто гра", – поділилася спогадами Магучіх.
Хто в дитинстві подобався Магучіх?
У шкільні роки Магучіх подобалася хлопчикам зі свого класу, які приділяли їх знаки уваги.
Мені з дитинства подобалися різні хлопчики. Насамперед симпатизувала красеням, як це часто буває в школі. Я теж подобалася хлопчикам, на уроках мені постійно передавали записочки із намальованими серцями,
– розповіла Магучіх.
Ярослава Магучіх у дитинстві / фото opentv.media
Як Магучіх виступає на ЧС-2025?
- Ярослава Магучіх у складі збірної України бере участь у чемпіонаті світу-2025 з легкої атлетики, який проходить в Японії. Українська стрибунка кваліфікувалася у фінал завдяки одному стрибку, взявши планку 1,92 метра.
- У коментарі Суспільне Спорт чемпіонка розповіла, що перед чемпіонатом планувала стрибати у кваліфікації 1,94 чи 1,95 метра. Втім, як виявилося, для потрапляння у фінал вистачило висоти 1,92.
- Фінальні змагання зі стрибків у висоту відбудуться в Токіо у неділю, 21 вересня. Початок – о 13:05 за київським часом. У фіналі також виступить ще одна українка – Юлія Левченко.