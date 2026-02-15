Обидві команди ведуть боротьбу за зону єврокубків, а відрив між ними у турнірній таблиці мінімальний – це додає матчу серйозної інтриги. Поєдинок розпочнеться 15 лютого о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

В якій формі перебувають Наполі та Рома?

Неапольський колектив перед цим матчем розташувався на 3-й сходинці Серії А. Команда стабільно забиває, але має проблеми в обороні.

У шести останніх домашніх дуелях із Ромою Наполі не програвав, здобувши 4 перемоги та 3 нічиї.

Римський клуб йде п'ятим у таблиці, відстаючи від неапольців лише на 3 очки. Команда Гасперіні має одну з найкращих захисних ліній у чемпіонаті, пропустивши всього 14 м’ячів, що є найменшим показником серед провідних команд.

Водночас "вовки" у своїх останніх виїзних матчах не демонстрували стабільної результативності.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на матч Серії А. Наполі – 2.62, нічия – 2.85, Рома – 3.25. Тотал "більше 2,5" оцінюється в 2.54. Коефіцієнт на "обидві заб'ють" – 2.1.

*Коефіцієнти подані станом на 17:30 14.02.2026

Історія боротьби

У попередніх матчах між цими клубами статистика доволі рівна: із 179 очних протистоянь Рома випереджає Наполі за кількістю перемог (66 проти 55), але багато ігор закінчувалися внічию.

Наполі добре почувається саме на домашньому полі проти римлян, не програючи їм у Неаполі в останніх сезонах.

Очікується напружене протистояння двох команд приблизно однакового рівня, де тактична дисципліна і контроль центру поля можуть стати ключовими факторами.