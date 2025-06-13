Трансферы топ-звезд мирового футбола всегда вызывают повышенный интерес у болельщиков. 24 Канал будет следить за всеми изменениями в клубах, трансферными слухами и переходами футболистов. Наше внимание, в первую очередь, будет приковано к чемпионатам, в которых играют украинские легионеры.

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Когда в Европе отрываются трансферные окна

В этом году первое трансферное окно действовало с 1 по 10 июня. Это связано с Клубным чемпионатом мира 2025, который стартует 15 июня. Команды-участницы имели возможность усилить свой состав накануне старта турнира. Основное летнее трансферное окно в каждой из топ-лиг имеет свои сроки. В большинстве чемпионатов оно открывается 1 июля.

Даты летних трансферных окон

Английская Премьер-лига: 12 июня – 30 августа

Бельгийская Лига Жупиле: 15 июня – 7 сентября

Нидерландская Эредивизи: 16 июня – 2 сентября

Турецкая Суперлига: 30 июня – 12 сентября

Французская Лига 1: 1 июля – 31 августа

Немецкая Бундеслига: 1 июля – 2 сентября

Греческая Суперлига: 1 июля – 13 сентября

Итальянская Серия А: 1 июля – 1 сентября

Испанская Ла Лига: 1 июля – 1 сентября

Украинская Премьер-лига: 1 июля – 1 сентября

Американская МЛС: 24 июля – 22 сентября

Топ-5 самых дорогих трансферов лета-2025

Сейчас самым дорогим трансфером летнего межсезонья является переход нидерландского защитника Дина Гюйсена из Борнмута в Реал. Одноклубник Ильи Забарного стоил "королевскому клубу" 59 миллионов евро. Также в топ-пятерку попали трансферы Тиджани Рейндерса из Милана в Манчестер Сити, алжирского защитника Райана Аита-Нури, Райана Шерки из Лиона и форварда Лиама Делапа.

1. Дин Гюйсен, защитник – 59 миллионов евро (трансфер из Борнмута в Реал)

2. Тиджани Рейндерс, полузащитник – 55 миллионов евро (Милан – Манчестер Сити)

3. Райан Аит-Нури, защитник – 36,5 миллионов евро (Вулверхэмптон – Манчестер Сити)

4. Райан Шерки, вингер – 36,5 миллионов евро (Лион – Манчестер Сити)

5. Лиам Делам, форвард – 35,5 миллионов евро (Ипсвич – Челси)

Все официальные трансферы и слухи летнего межсезонья 2025 года

Кевин де Брюйне официально стал игроком Наполи Контракт с 32-летним полузащитником подписан на два года с возможностью автоматического продления еще на сезон. Бельгиец перешел в Наполи из Манчестер Сити в статусе свободного агента.

Звезда Милана присоединился к Манчестер Сити Очередным новичком "горожан" стал нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс. 26-летний футболист подписал контракт на 5 лет. По итогам сезона-2024/25 Рейндерс, выступавший за Милан, был признан лучшим полузащитником Серии А. Сумма трансфера составила 55 миллионов евро. Вместе с бонусами она может быть увеличена до 70.

Ман Сити объявил о трансфере Аит-Нури Левый защитник сборной Алжира Аит-Нури пополнил состав команды Пепа Гвардиолы. 24-летний футболист в прошлом сезоне защищал цвета Вулверхэмптона. Аит-Нури подписал контракт на 5 лет – до лета 2030 года. Манчестер Сити заплатил за новичка 36,5 миллионов евро.

Манчестер Сити подписал французского вингера Новичком "горожан" в летнее межсезонье стал французский вингер Райан Шерки. В прошлом сезоне 21-летний футболист играл за Лион. "Горожане" заплатили за новичка 36,5 миллионов евро.

Челси подписал португальского хавбека из Спортинга Лондонский Челси активно проводит трансферную кампанию. "Пенисионеры" подписали третьего новичка. Команду Энцо Марески усилил португальский полузащитник Дарио Эссугу. 20-летний футболист ранее защищал цвета лиссабонского Спортинга. Трансфер Эссугу стоил синим 22,27 миллионов евро.

Брат Беллингема стал игроком Боруссии Дортмунд Боруссия Дортмунд официально объявила о подписании Джоба Беллингема. Младший брат звезды Реала и экс-содноклубник украинца Назария Русина заключил контракт до лета 2030 года. Английский Сандерленд получил за 19-летнего центрального полузащитника 30,5 миллионов евро.

Лидер Марселя стал игроком Интера Бразильский вингер Луис Энрике усилил миланский вингер. Трансфер 23-летнего футболиста стоил "змеям" 23 миллиона евро. Игрок подписал контракт до лета 2030 года.

Челси подписал французского таланта 19-летний центральный защитник Мамаду Сарр официально стал игроком Челси. Соглашение с французским футболистом рассчитано на восемь лет – до лета 2033 года. Страсбур получил за своего футболиста 14 миллионов евро.

Жоржиньо сменил Арсенал на Фламенго Опытный итальянский полузащитник на правах свободного агента покинул лондонский Арсенал. 33-летний футболист продолжит карьеру в бразильском клубе Серии А Фламенго.

Интер объявил о подписании Петара Сучича Финалист Лиги чемпионов накануне старта Клубного чемпионата мира объявил о подписании Петара Сучича. 21-летний опорный полузащитник будет играть за "нерадзурри" до 30 июня 2030 года. "Змеи" заплатили за Динамо Загреб 14 миллионов евро.

Челси подписал Лиама Делапа Центрфорвард Ипсвича Лиан Делап официально стал игроком Челси. Переход 22-летнего нападающего стоил "синим" 35,5 миллионов евро. Англичанин в прошлом сезоне забил за Ипсвич 12 голов в чемпионате АПЛ.

Дин Гюйсен усилил Реал Нидерландский защитник Дин Гюйсен стал летним приобретением "сливочных". 20-летнего таланта "королевский клуб" подписал за 59,5 миллиона евро. Дин Гюйсен присоединился к клубу 1 июня. Ранее голландец вместе с Ильей Забарным цементировал защиту Борнмута.