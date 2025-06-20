Ливерпуль официально объявил о подписании хавбека сборной Германии Флориана Вирца. 22-летний футболист поставил свою подпись под долгосрочным контрактом, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт "мерсисайдцев".

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Самый дорогой трансфер в истории АПЛ

По данным Transfermarkt, трансфер Вирца обошелся Ливерпулю в 125 миллионов евро. Это рекордный трансфер в истории "красных".

Предыдущим самым дорогим приобретением "мерсисайдцев" был форвард Бенфики Дарвин Нуньес, который обошелся в 85 миллионов евро.

Кроме того, входной трансфер Вирца является рекордным в истории АПЛ. До сих пор лидерство принадлежало Энцо Фернандесу, который обошелся Челси в 121 миллион евро.

Флориан Вирц – игрок Ливерпуля / фото Ливерпуля

По данным британских СМИ, Вирц подписал контракт на пять лет, до лета 2030 года.

Что известно о Вирце