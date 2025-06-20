Ливерпуль официально объявил о подписании хавбека сборной Германии Флориана Вирца. 22-летний футболист поставил свою подпись под долгосрочным контрактом, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт "мерсисайдцев".
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Самый дорогой трансфер в истории АПЛ
По данным Transfermarkt, трансфер Вирца обошелся Ливерпулю в 125 миллионов евро. Это рекордный трансфер в истории "красных".
Предыдущим самым дорогим приобретением "мерсисайдцев" был форвард Бенфики Дарвин Нуньес, который обошелся в 85 миллионов евро.
Кроме того, входной трансфер Вирца является рекордным в истории АПЛ. До сих пор лидерство принадлежало Энцо Фернандесу, который обошелся Челси в 121 миллион евро.
Флориан Вирц – игрок Ливерпуля / фото Ливерпуля
По данным британских СМИ, Вирц подписал контракт на пять лет, до лета 2030 года.
Что известно о Вирце
- Флориан Вирц является воспитанником леверкузенского Байера.
- За "фармацевтов" атакующий хавбек сыграл 197 матчей, в которых забил 57 голов и отдал 65 ассистов.
- Вместе с Байером Вирц завоевал три трофея: чемпионат и Кубок Германии в сезоне-2023/24 и Суперкубок Германии-2024/25.
- В 2024 году Флориан Вирц стал игроком года в Германии.
- За "Бундестим" 22-летний хавбек сыграл 31 матч (7 голов).