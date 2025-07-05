В Соединенных Штатах Америки продолжается Клубный чемпионат мира-2025. В память о погибших Диогу Жоту и Андре Силву все матчи турнира начинаются с минуты молчания, сообщает 24 канал.

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Невеш и Канселу не сдержали слез

В пятницу, 4 июля, состоялся первый полуфинал Клубного чемпионата мира-2025 года в США. Бразильский Флуминенсе встречался с саудовским Аль-Хилялем.

Перед началом игры на стадионе провели минуту молчания в память о погибших Диогу Жоту и его брата Андре Силву. В стартовом составе Аль-Хиляля на поле появились Рубен Невеш и Жоау Канселу.

Португальские футболисты не смогли сдержать эмоций. Рубен Невеш и Жоау Канселу начали плакать во время минуты молчания, скорбя о погибшем другом и партнере по национальной команде.

Невеш и Кансело не сдержали слез / Скриншот с видео

Справка. Матч завершился победой Флуминенсе – 2:1. В полуфинал Клубного чемпионата мира-2025 бразильский клуб сыграет против Челси – 8 июля в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщали о том, что Диогу Жота получил совет от врачей перед тем, как попал в ДТП. Португальский футболист должен был на лететь на самолете в Англию.