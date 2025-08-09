Вручение "Золотого мяча" состоится 22 сентября 2025 года в театре Шатле в Париже. Криштиану Роналду поделился своими мыслями относительно списка номинантов на престижный трофей, сообщает 24 канал со ссылкой на Ole.
Что Роналду сказал о "Золотом мяче"?
Криштиану Роналду прокомментировал то, что второй год подряд не попал в список номинантов на "Золотой мяч". Легендарный португалец поставил под сомнение честность организаторов.
"Золотой мяч"? Это все фикция, ложь,
– сказал Роналду.
Отметим, что Криштиану Роналду в прошлом сезоне сыграл в 41 матче за Аль-Наср во всех турнирах, забив 35 голов, стал лучшим бомбардиром Лиги наций – 9 голов и вместе со сборной Португалии выиграл этот турнир, отметившись в финале.
Легендарный португалец в сезоне-2024/2025 покорил немало рекордов. В частности, стал первым в истории футболистом, который в официальных матчах забил 900 голов и более.
Ранее сообщалось о том, что Криштиану Роналду отметился голом и принес победу Аль-Насру в матче против Тулузы.