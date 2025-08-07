Уже в сентябре станет известен новый обладатель "Золотого Мяча". За полтора месяца до церемонии награждения издание France Football объявило претендентов на этот трофей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ballon d'Or.
К теме Главные фавориты на "Золотой мяч-2025": кто возглавляет рейтинг претендентов
Кто среди претендентов?
В список традиционно вошли 30 футболистов. Среди них оказался с легендарный Криштиану Роналду, которого в прошлом году не было среди кандидатов. Полный перечень игроков следующий:
- Витинья (ПСЖ)
- Усман Дембеле (ПСЖ)
- Нуну Мендеш (ПСЖ)
- Ашраф Хакими (ПСЖ)
- Дезире Дуэ (ПСЖ)
- Хвича Кварацхелия (ПСЖ)
- Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
- Педри (Барселона)
- Пау Кубарси (Барселона)
- Роберт Левандовский (Барселона)
- Ламин Ямаль (Барселона)
- Рафинья (Барселона)
- Мохамед Салах (Ливерпуль)
- Флориан Вирц (Ливерпуль)
- Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
- Давид Рая (Арсенал)
- Уильям Салиба (Арсенал)
- Букайо Сака (Арсенал)
- Джуд Беллингем (Реал)
- Килиан Мбаппе (Реал)
- Винисиус Жуниор (Реал)
- Коул Палмер (Челси)
- Энцо Фернандес (Челси)
- Лаутаро Мартинес (Интер)
- Дензел Думфрис (Интер)
- Серу Гирасси (Боруссия Д)
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- Гарри Кейн (Бавария)
- Криштиану Роналду (Аль-Наср)
Читайте также Фанаты Манчестер Сити вывесили провокационный баннер о Винисиусе: бразилец эффектно ответил
Интересно, что среди кандидатов нет действующего обладателя награды Родри. Полузащитник Манчестер Сити долго лечился от травмы и пропустил почти весь сезон 2024-2025.
Наибольшее представительство имеет ПСЖ. От действующего победителя Лиги чемпионов на награду претендуют... игроков. Церемония награждения состоится 22 сентября в Париже в театре "Шатле".