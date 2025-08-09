Вручення "Золотого м'яча" відбудеться 22 вересня 2025 року у театрі Шатле у Парижі. Кріштіану Роналду поділився своїми думками щодо списку номінантів на престижний трофей, повідомляє 24 канал із посиланням на Ole.

Що Роналду сказав про "Золотий м'яч"?

Кріштіану Роналду прокоментував те, що другий рік поспіль не потрапив у список номінантів на "Золотий м'яч". Легендарний португалець поставив під сумнів чесність організаторів.

"Золотий м'яч"? Це все фікція, брехня,

– сказав Роналду.

Зазначимо, що Кріштіану Роналду минулого сезону зіграв у 41 матчі за Аль-Наср в усіх турнірах, забивши 35 голів, став найкращим бомбардиром Ліги націй – 9 голів та разом зі збірною Португалії виграв цей турнір, відзначившись у фіналі.

Легендарний португалець у сезоні-2024/2025 підкорив чимало рекордів. Зокрема, став першим в історії футболістом, який в офіційних матчах забив 900 голів та більше.

