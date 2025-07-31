Соперником Роналду и компании стала французская Тулуза. Контрольный матч в Австрии завершился победой саудовского клуба со счетом 2:1, сообщает 24 канал.

Читайте также У Роналду возникли проблемы в Австрии: легенда футбола угрожал полицией

Роналду зажигает на тренировочных сборах

Товарищеский матч между Аль-Насром и Тулузой состоялся в Гредидзе на небольшой "Унтерсберг Арене". За игрой между саудовским и французскими клубами наблюдали около четырех тысяч фанатов.

Номинальные гости вышли вперед на 25-й минуте усилиями Гбхо. Однако через восемь минут Криштиану Роналду установил паритет в игре, оказавшись в нужном месте и в нужное время.

Во втором тайме Аль-Наср вышел вперед в матче против Тулузы. Победным голом отметился Марран. В итоге саудовский клуб победил со счетом 2:1.

Видео гола Криштиану Роналду:

Напомним, что первый официальный матч в новом сезоне Аль-Наср сыграет 19 августа. Роналду и компания встретятся с Аль-Иттихадом в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии.

Ранее сообщали о том, сколько Криштиану Роналду будет зарабатывать после подписания нового контракта с Аль-Насром. Легендарный португалец будет получать космические деньги.