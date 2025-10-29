Нападник збірної Португалії втратив чергову змогу нещодавно. Його команда зустрічалась із Аль-Іттіхадом в 1/8 фіналу Кубка Короля, повідомляє 24 Канал.

Як провалився Роналду?

"Синьо-жовтим" не вдалось пройти принципового суперника (1:2). Один із голів за Аль-Іттіхад забив Карім Бензема, з яким Роналду провів багато років у Реалі.

Сам же Кріштіану провів увесь матч на полі та був доволі активним. На рахунку Роналду п'ять ударів, але лише один з них був у площину. А у компенсований час Роналду повеселив фанатів своїм штрафним.

Як Роналду готувався до штрафного: дивитися відео

Нападник довго налаштовувався на пробиття зі стандарту. Гравець розмовляв у повітря та емоційно повторював фразу "Ти зможеш". Проте після цього Роналду пробив у стінку та не зміг врятувати свою команду від поразки.

Огляд матчу Аль-Наср – Аль-Іттіхад: дивитися відео

Відзначимо, що ця поразка вибила Аль-Наср з Кубка Короля. Поки що у Кріштіану не складається із трофеями Саудівській Аравії. Після переїзду в цю країну на початку 2023 року Роналду програв аж 13 турнірів.

Кар'єра Кріштіану Роналду в Аль-Насрі