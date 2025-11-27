В финальном матче Криштиану и компания обыграли Испанию по пенальти. В память о том триумфе Роналду решил сделать подарок своим партнерам по команде, сообщает 24 Канал со ссылкой на GOAL.

Как Роналду отблагодарил партнеров по сборной?

Нападающий презентовал каждому из 25-ти партнеров по команде уникальные персонализированные часы. Элитный бренд Jacob & Co разработал аксессуар в цветах португальской сборной и поместил изображение трофея Лиги наций внутрь.

По оценкам специалистов, каждые такие часы оценивается минимум в 300 тысяч долларов. Поэтому получается, что Роналду раскошелился минимум на 7,5 миллионов ради партнеров.

Как выглядят подарочные часы от Роналду:

При этом стоит отметить, что Криштиану не обошел вниманием Диогу Жоту, который умер в июле в ДТП. Нападающий Ливерпуля тоже был частью победной сборной Португалии.

Роналду заказал часы и на покойного игрока и выслал их семье Диогу в память о достижениях игрока. Ранее Криштиану у себя в инстаграм щемяще попрощался с погибшим Жотой.

Что известно о смерти Диогу Жоты?