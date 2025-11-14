В четверг, 13 ноября, нападающий Аль-Насра вместе со своей сборной играл на выезде против Ирландии. Победа гарантировала подопечным Роберто Мартинеса выход на Мундиаль, сообщает 24 Канал.
Как Роналду подвел Португалию?
Роналду попал в стартовый состав Португалии, но не смог помочь своей команде. Более того, на 58-й минуте Криштиану еще и стал главным антигероем встречи.
На тот момент Ирландия уже вела в счете 2:0 благодаря дублю Троя Перротта. В конце концов в начале второго тайма у Роналду сдали нервы и он откровенно врезал локтем по защитнику хозяев Дари О'Ши.
Судья же после просмотра VAR выписал Роналду прямую красную карточку. Интересно, что это изрядно порадовало ирландских фанатов, которые имитировали плач в сторону португальца.
Сам же CR7 после удаления саркастически похлопал в адрес трибун. Отметим, что это первая красная карточка для Роналду за всю историю выступлений в национальной команде.
В конце концов в меньшинстве Португалия не смогла оформить камбэк и проиграла 0:2. Это не позволило лузитанам напрямую выйти на чемпионат мира-2026.
Что известно о Роналду в сборной Португалии?
- Криштиану дебютировал за национальную команду еще в 2003 году. За это время ему удалось стать главным гвардейцем и бомбардиром сборной.
- В 226 матчах за Португалию Роналду оформил аж 143 гола. Более того, по количеству игр и мячей CR7 является рекордсменом в истории всех национальных команд.
- Вместе со сборной Криштиану становился чемпионом и вице-чемпионом Европы, а также доходил до полуфинала чемпионата мира. Ранее Роналду заявлял, что Мундиаль-2026 станет для него последним в составе лузитан.
- За тур до финиша отбора на ЧМ Португалия лидирует в группе F. Команда Роберто Мартинеса опережает Венгрию на два балла и Ирландию – на три.
- В заключительном туре Роналду и компания сыграют дома против Армении (16 ноября). Сама финальная часть ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.