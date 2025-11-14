У четвер, 13 листопада, нападник Аль-Насра разом зі своєю збірною грав на виїзді проти Ірландії. Перемога гарантувала підопічним Роберто Мартінеса вихід на Мундіаль, повідомляє 24 Канал.
Як Роналду підвів Португалію?
Роналду потрапив до стартового складу Португалії, але не зміг допомогти своїй команді. Ба більше на 58-й хвилині Кріштіану ще й став головним антигероєм зустрічі.
На той момент Ірландія вже вела в рахунку 2:0 завдяки дублю Троя Перротта. Зрештою на початку другого тайму у Роналду здали нерви і він відверто врізав ліктем по захиснику господарів Дарі О'Ші.
Суддя ж після перегляду VAR виписав Роналду пряму червону картку. Цікаво, що це неабияк потішило ірландських фанатів, які імітували плач в бік португальця.
Роналду отримав червону картку за збірну Португалії: дивитися відео
Сам же CR7 після вилучення саркастично поплескав на адресу трибун. Відзначимо, що це перша червона картка для Роналду за всю історію виступів у національній команді.
Зрештою у меншості Португалія не змогла оформити камбек та програла 0:2. Це не дозволило лузітанам напряму вийти на чемпіонат світу-2026.
Огляд матчу Ірландія – Португалія: дивитися відео
Що відомо про Роналду в збірній Португалії?
- Кріштіану дебютував за національну команду ще у 2003 році. За цей час йому вдалось стати головним гвардійцем та бомбардиром збірної.
- У 226 матчах за Португалію Роналду оформив аж 143 голи. Ба більше, за кількістю ігор та м'ячів CR7 є рекордсменом в історії усіх національних команд.
- Разом зі збірною Кріштіану ставав чемпіоном та віцечемпіоном Європи, а також доходив до півфіналу чемпіонату світу. Раніше Роналду заявляв, що Мундіаль-2026 стане для нього останнім у складі лузітан.
- За тур до фінішу відбору на ЧС Португалія лідирує у групі F. Команда Роберто Мартінеса випереджає Угорщину на два бали та Ірландію – на три.
- В завершальному турі Роналду і компанія зіграють вдома проти Вірменії (16 листопада). Сама фінальна частина ЧС-2026 пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.