Суперником "синьо-жовтих" стане Франція. Це буде виїзний поєдинок для нашої збірної, повідомляє 24 Канал.

Коли розпочнеться матч Франція – Україна?

Команди визначатимуть сильнішого в Парижі на стадіоні "Парк де Пренс". Очне протистояння між ними відбудеться 13 листопада.

Стартовий свисток головного арбітра зустрічі пролунає о 21:45 за київським часом. За даними УЄФА, обслужить цей поєдинок словенська бригада суддів на чолі зі Славко Вінчичем.

Йому допомагатимуть асистенти Томаш Кланчнік та Андраш Ковачич. Четвертим арбітром стане Раде Обренович, а суддями VAR будуть німецькі фахівці Бастіан Данкерт та Беньямін Бранд.

До слова. У групі D також змагаються за вихід на ЧС-2026 Азербайджан та Ісландія. Саме матчем проти останніх підопічні Сергія Реброва завершуватимуть відбірковий етап 16 листопада.

Нагадаємо, що це буде вже другий поєдинок між Україною та Францією у відборі на майбутню світову першість. У Вроцлаві підопічні Дідьє Дешама переграли нашу національну команду з рахунком 2:0.

За даними Transfermarkt, збірні раніше 13 разів протистояли одна одній. Наразі велику перевагу мають французи, які перемагали сім разів при одній поразці, а ще у п'яти зустрічах було зафіксовано нічию. Баланс голів також на користь "Ле Бльо" – 25:8.

Яка ситуація у групі D відбору на ЧС-2026?