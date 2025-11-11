Суперником "синьо-жовтих" стане Франція. Це буде виїзний поєдинок для нашої збірної, повідомляє 24 Канал.
Читайте також "Це просто катастрофа": Забарний отримав жорстку критику за виступ у складі ПСЖ
Коли розпочнеться матч Франція – Україна?
Команди визначатимуть сильнішого в Парижі на стадіоні "Парк де Пренс". Очне протистояння між ними відбудеться 13 листопада.
Стартовий свисток головного арбітра зустрічі пролунає о 21:45 за київським часом. За даними УЄФА, обслужить цей поєдинок словенська бригада суддів на чолі зі Славко Вінчичем.
Йому допомагатимуть асистенти Томаш Кланчнік та Андраш Ковачич. Четвертим арбітром стане Раде Обренович, а суддями VAR будуть німецькі фахівці Бастіан Данкерт та Беньямін Бранд.
До слова. У групі D також змагаються за вихід на ЧС-2026 Азербайджан та Ісландія. Саме матчем проти останніх підопічні Сергія Реброва завершуватимуть відбірковий етап 16 листопада.
Нагадаємо, що це буде вже другий поєдинок між Україною та Францією у відборі на майбутню світову першість. У Вроцлаві підопічні Дідьє Дешама переграли нашу національну команду з рахунком 2:0.
За даними Transfermarkt, збірні раніше 13 разів протистояли одна одній. Наразі велику перевагу мають французи, які перемагали сім разів при одній поразці, а ще у п'яти зустрічах було зафіксовано нічию. Баланс голів також на користь "Ле Бльо" – 25:8.
Яка ситуація у групі D відбору на ЧС-2026?
Збірна України після стартових чотирьох турів набрала сім очок. Підопічні Реброва після поразки від Франції (0:2) зіграли внічию та здолали Азербайджан (1:1 і 2:1), а також переграли Ісландію (5:3).
"Синьо-жовті" наразі посідають друге місце в турнірній таблиці групи D. Лідером є Франція, яка здобула три перемоги при одній нічиїй, Ісландія набрала чотири залікові бали, а замикає квартет Азербайджан з одним очком.
Переможець групи напряму вийде на світову першість, а команди, що посядуть другі місця – гратимуть у раунді плейоф. Там для виходу в основну частину турніру треба буде здолати двох суперників. Жеребкування цієї стадії відбудеться 20 листопада.