Сборная России уже три года не играет официальные матчи из-за полномасштабной войны в Украине. Однако команде страны-оккупанта позволяют играть товарищеские встречи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Footmercato.

Как опозорился Сафонов?

На днях команда провела спарринг со сборной Перу, которую не смогла обыграть на своем поле. Игрок Монако Александр Головин вывел Россию вперед, но под занавес матча упустила победу.

На 82-й минуте Валера смог забить благодаря дикой ошибке от Сафонова. Вратарь ПСЖ пропустил под собой несложный удар от перуанца, благодаря чему гости вырвали ничью.

Как Сафонов провалился в сборной России: смотреть видео

Похоже, что эта ошибка изрядно разозлила тренера россиян Валерия Карпина. На следующий день наставник команды отправил Сафонова в расположение ПСЖ.

Уже известно, что Матвей точно не сыграет в товарищеском матче против Чили 15 ноября. Напомним, что Сафонов сыграл 17 матчей за сборную России согласно Transfermarkt.

