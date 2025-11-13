Сборная России уже три года не играет официальные матчи из-за полномасштабной войны в Украине. Однако команде страны-оккупанта позволяют играть товарищеские встречи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Footmercato.
Как опозорился Сафонов?
На днях команда провела спарринг со сборной Перу, которую не смогла обыграть на своем поле. Игрок Монако Александр Головин вывел Россию вперед, но под занавес матча упустила победу.
На 82-й минуте Валера смог забить благодаря дикой ошибке от Сафонова. Вратарь ПСЖ пропустил под собой несложный удар от перуанца, благодаря чему гости вырвали ничью.
Как Сафонов провалился в сборной России: смотреть видео
Похоже, что эта ошибка изрядно разозлила тренера россиян Валерия Карпина. На следующий день наставник команды отправил Сафонова в расположение ПСЖ.
Уже известно, что Матвей точно не сыграет в товарищеском матче против Чили 15 ноября. Напомним, что Сафонов сыграл 17 матчей за сборную России согласно Transfermarkt.
Какие отношения у Забарного и Сафонова?
- Этим летом ПСЖ пополнил свой состав игроком сборной Украины. Трансфер вызвал неоднозначные эмоции у украинцев из-за наличия россиянина во французской команде.
- Ходили слухи, что Илья требовал у клуба продать Сафонова, однако россиянин остался в ПСЖ. Однако Матвей является игроком запаса и до сих пор не сыграл ни одного матча в текущем сезоне.
- Несмотря на неуверенную игру Люки Шевалье, россиянин все равно не получает игровую практику. В свою очередь Забарный сразу стал основным игроком и забил один гол в 14-ти матчах.
- После 12-ти туров в чемпионате Франции ПСЖ занимает первое место. В свою очередь в Лиге чемпионов подопечные Луиса Энрике одержали три победы в четырех встречах.