Росіянина виставлять за двері: ПСЖ планує здихатися скандального одноклубника Іллі Забарного

Український футболіст Ілля Забарний став гравцем ПСЖ цього літа. Це викликало змішані почуття у вболівальників "синьо-жовтих", адже захисник став одноклубником росіянина Матвія Сафонова. Проте найближчим часом ситуація може змінитися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Foot01.com.

Чи залишить Сафонов ПСЖ?

Французькі ЗМІ запевняють, що воротар з Росії незадоволений своїм статусом дублера. Вже найближчого трансферного вікна Матвій може залишити ПСЖ.

Сам гравець спочатку запевняв, що хоче залишитись у Парижі. Але згодом Сафонов допустив відхід з ПСЖ, а серед причин називаються і важкі відносини із Забарним. Тепер же стало відомо, що клуб розпочав пошук варіантів для трансферу Матвія.

ПСЖ хоче взимку віддати росіянина в оренду в іншу команду або ж продати за вигідних умов. Російське видання Sport24 запевняє, що Валенсія, Спортінг та Брага проявляють інтерес до Сафонова.

Матвій став гравцем ПСЖ влітку 2024 року. Французький клуб заплатив 20 мільйонів євро Краснодару. У свій перший сезон під керівництвом Луїса Енріке росіянин відіграв 17 матчів, вигравши п'ять трофеїв.

Відносини між Сафоновим і Забарним Забарний перейшов у ПСЖ з Борнмута за 63 мільйони євро. Ходили чутки, що Ілля перед трансфером ставив умову ПСЖ щодо продажу Сафонова.

Зрештою Матвій залишився у клубі, а ПСЖ відпрацював стратегію поведінки щодо футболістів. У свою чергу Ілля одразу став основним гравцем команди, відігравши 10 матчів та забивши один гол.

При цьому Сафонов досі не зіграв у цьому сезоні. Раніше Забарний прокоментував відносини із Сафоновим.

Зазначимо, що ПСЖ посідає друге місце в чемпіонаті Франції, відстаючи від Марселя на один бал. В Лізі чемпіонів французи стартували з трьох перемог.



