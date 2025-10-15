Влітку захисник збірної України Ілля Забарний перебрався в ПСЖ. Це обурило чимало українських фанатів, адже там виступає росіянин Матвій Сафонов. Проте його справи у цій команді наразі виглядають не надто добре, повідомляє 24 Канал з посиланням на Footmercato.

До теми "Було тривожно": воротар ПСЖ Сафонов прокоментував слова Забарного, що Росія є агресором

Чи піде Сафонов з ПСЖ?

Ще у вересні Сафонов запевняв, що не збирається залишати ПСЖ через прихід українця. Тепер же воротар жаліється на відсутність ігрової практики та статус резервного гравця.

Матвій запевнив, що може розглянути варіант трансферу в інший клуб вже взимку. При цьому капітан збірної Росії не хоче повертатися у свій рідний чемпіонат.

Побачимо, що буде, коли відкриється трансферне вікно. Зараз я присвячую весь свій час тому, щоб змінити ситуацію. Я хочу довести, що гідний грати. Мене не влаштовує брак ігрового часу. Звісно, я хочу грати та доводити, що гідний цього та можу конкурувати. Повертатися в чемпіонат Росії я б не хотів. Я пішов, щоб подолати труднощі. Було б дивно відмовлятися від цього. Будь-яка пропозиція повинна бути розглянута, тому все буде залежати від ситуації,

– розповів Сафонов.

Нагадаємо, що росіянин перебрався в ПСЖ у 2024 році. За це чемпіони Франції заплатили 20 мільйонів євро у Краснодар, тож частина із цих грошей у вигляді податків пішла у бюджет Росії.

Читайте також Забарний суттєво подорожчав після переходу в ПСЖ: яка вартість українця

Проте у перший сезон в Парижі Сафонов не зміг витіснити з основи Джанлуїджі Доннарумму, провівши 17 матчів. Влітку ж італієць залишив ПСЖ, але основним кіпером команди став новачок Люка Шевальє.

Які відносини між Сафоновим і Забарним