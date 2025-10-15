Летом защитник сборной Украины Илья Забарный перебрался в ПСЖ. Это возмутило немало украинских фанатов, ведь там выступает россиянин Матвей Сафонов. Однако его дела в этой команде пока выглядят не слишком хорошо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Footmercato.
Уйдет ли Сафонов из ПСЖ?
Еще в сентябре Сафонов уверял, что не собирается покидать ПСЖ из-за прихода украинца. Теперь же вратарь жалуется на отсутствие игровой практики и статус резервного игрока.
Матвей заверил, что может рассмотреть вариант трансфера в другой клуб уже зимой. При этом капитан сборной России не хочет возвращаться в свой родной чемпионат.
Посмотрим, что будет, когда откроется трансферное окно. Сейчас я посвящаю все свое время тому, чтобы изменить ситуацию. Я хочу доказать, что достоин играть. Меня не устраивает нехватка игрового времени. Естественно, я хочу играть и доказывать, что достоин этого и могу конкурировать. Возвращаться в чемпионат России я бы не хотел. Я ушел, чтобы преодолеть трудности. Было бы странно отказываться от этого. Любое предложение должно быть рассмотрено, поэтому все будет зависеть от ситуации,
– рассказал Сафонов.
Напомним, что россиянин перебрался в ПСЖ в 2024 году. За это чемпионы Франции заплатили 20 миллионов евро в Краснодар, поэтому часть из этих денег в виде налогов пошла в бюджет России.
Однако в первый сезон в Париже Сафонов не смог вытеснить из основы Джанлуиджи Доннарумму, проведя 17 матчей. Летом же итальянец покинул ПСЖ, но основным кипером команды стал новичок Люка Шевалье.
Какие отношения между Сафоновым и Забарным
- Трансфер Забарного из Борнмута обошелся ПСЖ в 63 миллиона евро согласно данным Transfermarkt. Ходили слухи, что Илья перед трансфером ставил условие ПСЖ о продаже Сафонова.
- Однако россиянин остался в клубе, а ПСЖ отработал стратегию поведения в отношении футболистов. В конце концов Забарный стал основным игроком команды, отыграв 8 матчей и забив один гол.
- В свою очередь Сафонов до сих пор не сыграл в этом сезоне. Ранее Забарный прокомментировал отношения с Сафоновым.
- Отметим, что ПСЖ лидирует в чемпионате Франции, опережая Марсель, Страсбург и Лион на один балл. В Лиге чемпионов подопечные Луиса Энрике стартовали с двух побед.