Летом защитник сборной Украины Илья Забарный перебрался в ПСЖ. Это возмутило немало украинских фанатов, ведь там выступает россиянин Матвей Сафонов. Однако его дела в этой команде пока выглядят не слишком хорошо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Footmercato.

Уйдет ли Сафонов из ПСЖ?

Еще в сентябре Сафонов уверял, что не собирается покидать ПСЖ из-за прихода украинца. Теперь же вратарь жалуется на отсутствие игровой практики и статус резервного игрока.

Матвей заверил, что может рассмотреть вариант трансфера в другой клуб уже зимой. При этом капитан сборной России не хочет возвращаться в свой родной чемпионат.

Посмотрим, что будет, когда откроется трансферное окно. Сейчас я посвящаю все свое время тому, чтобы изменить ситуацию. Я хочу доказать, что достоин играть. Меня не устраивает нехватка игрового времени. Естественно, я хочу играть и доказывать, что достоин этого и могу конкурировать. Возвращаться в чемпионат России я бы не хотел. Я ушел, чтобы преодолеть трудности. Было бы странно отказываться от этого. Любое предложение должно быть рассмотрено, поэтому все будет зависеть от ситуации,

– рассказал Сафонов.

Напомним, что россиянин перебрался в ПСЖ в 2024 году. За это чемпионы Франции заплатили 20 миллионов евро в Краснодар, поэтому часть из этих денег в виде налогов пошла в бюджет России.

Однако в первый сезон в Париже Сафонов не смог вытеснить из основы Джанлуиджи Доннарумму, проведя 17 матчей. Летом же итальянец покинул ПСЖ, но основным кипером команды стал новичок Люка Шевалье.

Какие отношения между Сафоновым и Забарным