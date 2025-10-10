Перед переходом до Парі Сен-Жермена Ілля Забарний оцінювався у 42 мільйони євро. У статусі гравця французького гранда 23-річний футболіст подорожчав на 13 мільйонів, пише 24 Канал з посиланням на Transfermarkt.

Яка вартість Забарного?

Відтепер Іллю Забарного оцінюють у 55 мільйонів євро. Українець входить у десятку найдорожчих гравців ПСЖ. Очолює рейтинг "парижан" володар "Золотого м'яча" Усман Дембеле – 100 мільйонів євро. Його вартість збільшилася на 10 мільйонів.

Захисник ПСЖ закріпив лідерство серед найдорожчих українських футболістів. Ілля випереджає найближчого переслідувача Георгія Судакова на 23 мільйони.

Топ-5 найдорожчих українців

1. Ілля Забарний (ПСЖ) – 55 мільйонів євро

2. Георгій Судаков (Бенфіка) – 32 мільйони євро

3. Віталій Миколенко (Евертон) – 28 мільйонів євро

4. Анатолій Трубін (Бенфіка) – 28 мільйонів євро

5. Артем Довбик (Рома) – 25 мільйонів євро.

Зазначимо, що у французькій Лізі 1 виступає ще один легіонер з України – Едуард Соболь. Захисник Страсбурга оцінюється порталом Transfermarkt у 900 тисяч євро.

Як Забарний виступає у ПСЖ?