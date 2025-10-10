Перед переходом до Парі Сен-Жермена Ілля Забарний оцінювався у 42 мільйони євро. У статусі гравця французького гранда 23-річний футболіст подорожчав на 13 мільйонів, пише 24 Канал з посиланням на Transfermarkt.
Яка вартість Забарного?
Відтепер Іллю Забарного оцінюють у 55 мільйонів євро. Українець входить у десятку найдорожчих гравців ПСЖ. Очолює рейтинг "парижан" володар "Золотого м'яча" Усман Дембеле – 100 мільйонів євро. Його вартість збільшилася на 10 мільйонів.
Захисник ПСЖ закріпив лідерство серед найдорожчих українських футболістів. Ілля випереджає найближчого переслідувача Георгія Судакова на 23 мільйони.
Топ-5 найдорожчих українців
- 1. Ілля Забарний (ПСЖ) – 55 мільйонів євро
- 2. Георгій Судаков (Бенфіка) – 32 мільйони євро
- 3. Віталій Миколенко (Евертон) – 28 мільйонів євро
- 4. Анатолій Трубін (Бенфіка) – 28 мільйонів євро
- 5. Артем Довбик (Рома) – 25 мільйонів євро.
Зазначимо, що у французькій Лізі 1 виступає ще один легіонер з України – Едуард Соболь. Захисник Страсбурга оцінюється порталом Transfermarkt у 900 тисяч євро.
Як Забарний виступає у ПСЖ?
- Нагадаємо, що Ілля Забарний офіційно став гравцем ПСЖ 12 серпня 2025 року. Французький клуб віддав Борнмуту за українця 63 мільйони євро.
- Від цього трансферу київське Динамо отримає за свого вихованця ще 8 мільйонів євро. Загалом клубна казна "біло-синіх" завдяки Забарному поповнилася на 40 мільйонів євро (з урахуванням переходу в Борнмут).
- У складі ПСЖ Забарний зіграв 8 матчів (6 у Лізі 1 та 2 у Лізі чемпіонів). На рахунку центрального захисника є один забитий м'яч.
- Видання Foot Mercato нещодавно оцінило дії Забарного у матчі з Барселоною. Експерти відзначили сильні сторони захисника, а також виділили недоліки у грі.