Генеральний директор Динамо Дмитро Бріф поділився подробицями трансферу Іллі Забарного до ПСЖ. Він повідомив, на які суми розраховує український гранд, пише 24 Канал з посиланням на Tribuna.com.

Читайте також "Що з обличчям": російський блогер онімів після дебютного гола Забарного за ПСЖ – емоційне відео

Яку суму отримає Динамо за трансфер Забарного у ПСЖ?

Експерти розділилися в оцінках фінансової вигоди Динамо від переходу Забарного у стан переможця Ліги чемпіонів. Тож гендиректору "біло-синіх" довелося повідомити офіційні цифри.

"Від Борнмута ми отримали 27,7 млн фунтів. Це безпосередньо за трансфер футболіста. Це десь 32 млн євро – ми перераховували. До цього ми ще отримаємо 20% від прибутку – тобто різниці від того, що отримає Борнмут і того, що вони заплатили нам. Це орієнтовно ще близько 5,6 млн євро.

І до цього всього ми ще отримаємо платіж за механізмом солідарності. Там дуже проста схема. Коли відбувається платний трансфер гравця, 5% від суми компенсації новий клуб повинен розподілити між всіма клубами, які були залучені в підготовку футболіста. Ілля перейшов від нас у 21 рік. Ми маємо претендувати приблизно на 3,5% від загальної суми. Це ще трішки понад 2 млн євро. Якщо підсумувати, то загально ми від продажу Забарного отримали близько 40 млн євро", – повідомив Бріф.

Таким чином, якщо відмінусувати гроші отримані за перехід до Борнмуту у 2023 році, то Динамо розраховує отримати ще 8 мільйонів євро безпосередньо від трансферу у ПСЖ.

Генеральний директор Динамо зауважив, що платежі будуть здійснюватися упродовж трьох років. Це пов'язано з розрахунками між ПСЖ та Борнмутом.

Довідка. Перший трансфер Іллі Забарного до Борнмуту став рекордним для Динамо. На другому місці перехід Андрія Ярмоленка до Боруссії Дортмунд – 25 мільйонів євро. А за трансфер легендарного Андрія Шевченка до Мілана столичний клуб заробив 23,91 мільйона євро.

Як Забарний дебютував за ПСЖ?