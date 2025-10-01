Генеральний директор Динамо Дмитро Бріф поділився подробицями трансферу Іллі Забарного до ПСЖ. Він повідомив, на які суми розраховує український гранд, пише 24 Канал з посиланням на Tribuna.com.
Читайте також "Що з обличчям": російський блогер онімів після дебютного гола Забарного за ПСЖ – емоційне відео
Яку суму отримає Динамо за трансфер Забарного у ПСЖ?
Експерти розділилися в оцінках фінансової вигоди Динамо від переходу Забарного у стан переможця Ліги чемпіонів. Тож гендиректору "біло-синіх" довелося повідомити офіційні цифри.
"Від Борнмута ми отримали 27,7 млн фунтів. Це безпосередньо за трансфер футболіста. Це десь 32 млн євро – ми перераховували. До цього ми ще отримаємо 20% від прибутку – тобто різниці від того, що отримає Борнмут і того, що вони заплатили нам. Це орієнтовно ще близько 5,6 млн євро.
І до цього всього ми ще отримаємо платіж за механізмом солідарності. Там дуже проста схема. Коли відбувається платний трансфер гравця, 5% від суми компенсації новий клуб повинен розподілити між всіма клубами, які були залучені в підготовку футболіста. Ілля перейшов від нас у 21 рік. Ми маємо претендувати приблизно на 3,5% від загальної суми. Це ще трішки понад 2 млн євро. Якщо підсумувати, то загально ми від продажу Забарного отримали близько 40 млн євро", – повідомив Бріф.
Таким чином, якщо відмінусувати гроші отримані за перехід до Борнмуту у 2023 році, то Динамо розраховує отримати ще 8 мільйонів євро безпосередньо від трансферу у ПСЖ.
Генеральний директор Динамо зауважив, що платежі будуть здійснюватися упродовж трьох років. Це пов'язано з розрахунками між ПСЖ та Борнмутом.
Довідка. Перший трансфер Іллі Забарного до Борнмуту став рекордним для Динамо. На другому місці перехід Андрія Ярмоленка до Боруссії Дортмунд – 25 мільйонів євро. А за трансфер легендарного Андрія Шевченка до Мілана столичний клуб заробив 23,91 мільйона євро.
Як Забарний дебютував за ПСЖ?
Нагадаємо, що Ілля Забарний офіційно став гравцем Парі Сен-Жермена 12 серпня 2025 року. Перемовини французького клубу з Борнмутом тривали кілька місяців. Загальна сума трансферу становила 63 мільйони євро.
17 серпня 21-річний українець дебютував за новий клуб у матчі чемпіонату проти Нанту (1:0). З того часу Ілля провів 5 повних матчів у французькій Лізі 1 та один поєдинок у Лізі чемпіонів.
У матчі проти Осера Забарний забив дебютний гол за ПСЖ. Фанати "червоно-синіх" влаштували овацію українському футболісту.
За даними Transfermarkt, вартість Забарного нині становить 42 мільйони євро.