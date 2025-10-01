Генеральный директор Динамо Дмитрий Бриф поделился подробностями трансфера Ильи Забарного в ПСЖ. Он сообщил, на какие суммы рассчитывает украинский гранд, пишет 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com.
Читайте также "Что с лицом": российский блогер онемел после дебютного гола Забарного за ПСЖ – эмоциональное видео
Какую сумму получит Динамо за трансфер Забарного в ПСЖ?
Эксперты разделились в оценках финансовой выгоды Динамо от перехода Забарного в стан победителя Лиги чемпионов. Поэтому гендиректору "бело-синих" пришлось сообщить официальные цифры.
"От Борнмута мы получили 27,7 млн фунтов. Это непосредственно за трансфер футболиста. Это где-то 32 млн евро – мы перечисляли. До этого мы еще получим 20% от прибыли – то есть разницы от того, что получит Борнмут и того, что они заплатили нам. Это ориентировочно еще около 5,6 млн евро.
И к этому всему мы еще получим платеж по механизму солидарности. Там очень простая схема. Когда происходит платный трансфер игрока, 5% от суммы компенсации новый клуб должен распределить между всеми клубами, которые были вовлечены в подготовку футболиста. Илья перешел от нас в 21 год. Мы должны претендовать примерно на 3,5% от общей суммы. Это еще немного больше 2 млн евро. Если подытожить, то в целом мы от продажи Забарного получили около 40 млн евро", – сообщил Бриф.
Таким образом, если отминусовать деньги полученные за переход в Борнмут в 2023 году, то Динамо рассчитывает получить еще 8 миллионов евро непосредственно от трансфера в ПСЖ.
Генеральный директор Динамо отметил, что платежи будут осуществляться в течение трех лет. Это связано с расчетами между ПСЖ и Борнмутом.
Справка. Первый трансфер Ильи Забарного в Борнмут стал рекордным для Динамо. На втором месте переход Андрея Ярмоленко в Боруссию Дортмунд – 25 миллионов евро. А за трансфер легендарного Андрея Шевченко в Милан столичный клуб заработал 23,91 миллиона евро.
Как Забарный дебютировал за ПСЖ?
- Напомним, что Илья Забарный официально стал игроком Пари Сен-Жермена 12 августа 2025 года. Переговоры французского клуба с Борнмутом продолжались несколько месяцев. Общая сумма трансфера составляла 63 миллиона евро.
- 17 августа 21-летний украинец дебютировал за новый клуб в матче чемпионата против Нанта (1:0). С тех пор Илья провел 5 полных матчей во французской Лиге 1 и один поединок в Лиге чемпионов.
- В матче против Осера Забарный забил дебютный гол за ПСЖ. Фанаты "красно-синих" устроили овацию украинскому футболисту.
- По данным Transfermarkt, стоимость Забарного сейчас составляет 42 миллиона евро.