Генеральный директор Динамо Дмитрий Бриф поделился подробностями трансфера Ильи Забарного в ПСЖ. Он сообщил, на какие суммы рассчитывает украинский гранд, пишет 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com.

Какую сумму получит Динамо за трансфер Забарного в ПСЖ?

Эксперты разделились в оценках финансовой выгоды Динамо от перехода Забарного в стан победителя Лиги чемпионов. Поэтому гендиректору "бело-синих" пришлось сообщить официальные цифры.

"От Борнмута мы получили 27,7 млн фунтов. Это непосредственно за трансфер футболиста. Это где-то 32 млн евро – мы перечисляли. До этого мы еще получим 20% от прибыли – то есть разницы от того, что получит Борнмут и того, что они заплатили нам. Это ориентировочно еще около 5,6 млн евро.

И к этому всему мы еще получим платеж по механизму солидарности. Там очень простая схема. Когда происходит платный трансфер игрока, 5% от суммы компенсации новый клуб должен распределить между всеми клубами, которые были вовлечены в подготовку футболиста. Илья перешел от нас в 21 год. Мы должны претендовать примерно на 3,5% от общей суммы. Это еще немного больше 2 млн евро. Если подытожить, то в целом мы от продажи Забарного получили около 40 млн евро", – сообщил Бриф.

Таким образом, если отминусовать деньги полученные за переход в Борнмут в 2023 году, то Динамо рассчитывает получить еще 8 миллионов евро непосредственно от трансфера в ПСЖ.

Генеральный директор Динамо отметил, что платежи будут осуществляться в течение трех лет. Это связано с расчетами между ПСЖ и Борнмутом.

Справка. Первый трансфер Ильи Забарного в Борнмут стал рекордным для Динамо. На втором месте переход Андрея Ярмоленко в Боруссию Дортмунд – 25 миллионов евро. А за трансфер легендарного Андрея Шевченко в Милан столичный клуб заработал 23,91 миллиона евро.

