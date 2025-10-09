Ілля Забарний став гравцем французького гранда лише у серпні поточного 2025 року, а його самовідданою грою вже почали захоплюватись мільйони фанів ПСЖ. В офіційному каналі ПСЖ у TikTok з'явилось відео із українським захисником, яке вже зібрало мільйони переглядів, повідомляє 24 Канал.

Яке відео із Забарним виклала пресслужба ПСЖ?

У створеному ролику є дебютний гол Забарного у ворота Осера у рамках 6-го туру Ліги 1-2025/2026 та рятівний сейв Іллі у матчі Ліги чемпіонів проти каталонської Барселони. Оборонець збірної України самовіддано кинувся у підкати та не дав м'ячу залетіти вже у порожні володіння парижан.

Відповідне відео із діями українця було опубліковане 8 жовтня та станом на обід 9 жовтня вже зібрало майже 9 мільйонів переглядів.

Також відео, яке залетіло у тренди, набрало майже 400 тисяч вподобань та понад 1,5 тисячі коментарі. Понад 21 тисяча фанів зберегли ролик собі на сторінку та ще більше чотирьох тисяч разів репостили це відео.

Відзначимо, що також у ролику є гол грузина Хвічі Кварацхелії.

Відео дебютного голу і суперсейву Забарного у ПСЖ

На щастя, цього разу пресслужба ПСЖ "не дала у штангу". Нещодавно у соціальних мережах паризького гранда з'явилось відео під російську музику з мультфільму "Маша та ведмідь". Додамо, що на акаунт ПСЖ у TikTok підписано більше, як 50 мільйонів користувачів.

Що відомо про трансфер Забарного у ПСЖ?