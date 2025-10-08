Поєдинок відбувся 8 жовтня на стадіоні "Ворскла" імені Олексія Бутовського у Полтаві. Матч закінчився мінімальною перемогою футбольного клубу Чернігів, пише 24 Канал.

Як фани провели чоловічу розмову з футболістами Ворскли?

Єдиний та переможний гол у зустрічі забив Дмитро Кулик на 62-й хвилині матчу.

Після фінального свистка футболісти та головний тренер Ворскли пішли до ультрас, аби подякувати їм за підтримку. Але перед цим між фанами та командою відбулась чоловіча розмова. Уболівальники полтавського клубу висловили своє невдоволення щодо поразки. Капітан та наставник ворсклян спробували пояснили перед уболівальниками причину поразки та таких виступів команди.

У фіналі розмови команда та уболівальники таки подякували одне одному. Цей фрагмент з'явився першим на телеграм-каналі для фанатів Ворскли.

Відео жорсткої розмови ультрасу та футболістів Ворскли

Ворскла із 12 балами посідає 7-ме місце у турнірній таблиці Першої ліги України-2025/2026. Натомість Чернігів після перемоги набрав вже 7 очок та йде лише 13-м серед 16-ти учасників другої за силою ліги країни.

Після матчу головний тренер Ворскли Олександр Бабич висловився про поєдинок. Наставник полтавського клубу повідомив, що у команді є якась психологічна яма. На його підопічних тисне факт, що команда не може реалізувати свої моменти. Натомість пропускає від суперників.

"Один удар з Прикарпаттям – гол, один удар зараз – гол. У нас три моменти дуже непоганих були. Ми не забиваємо. Це тисне. Як після цього виходити? Треба дати трошки, скоріш за все, спокою, дати впевненості футболістам. Дати їм, скажемо так, поспілкуватися і висловитись з тренерським штабом. Я розумію, зараз така ситуація, що команда програє, і якраз дуже багато незадоволених, і треба розмовляти сто відсотків", – сказав наставник Ворскли.

Як Ворскла опинилась у Першій лізі?