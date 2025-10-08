Команди зіграли у вівторок, 7 жовтня, в Житомирі. Вже на старті поєдинку гості повели у рахунку після пожежі, яку влаштували голкіпер та захисник Полісся-2, інформує 24 Канал.

Як у Другій лізі України забили епічний гол у власні ворота?

Голкіпер господарів Дробот забарився із вибиванням м'яча далеко на частину поля суперника. Після чого свої володіння від пропущеного голу намагався врятувати оборонець Кобернюк, але пробив у власного голкіпера, рикошетом від якого м'яч залетів у сітку воріт.

Захисник та голкіпер житомирського клубу привезли собі один із найкурйозніших автоголів в українському футболі. Цікаво, що після такого подарунка для команди зі Стрия між Дроботом і Кобернюком спалахнула словесна перепалка щодо того, хто винен у пропущеному голі.

Flashscore записав цей автогол на захисника Кобернюка.

Відео автогола Полісся-2

Відзначимо, що ще до перерви господарі вдруге забили у цьому матчі, але вже у ворота Скали 1911. У другому таймі гості не лише вийшли уперед, а й збільшили свою перевагу до двох голів 1:3. Поліссю-2 вдалось лише скоротити відставання до мінімуму 2:3. Саме такий рахунок на користь Скали 1911 зафіксував фінальний свисток.

Полісся-2 втратило лідерство у турнірній таблиці Другої ліги України-2025/2026, набравши за 11 турів 21 очко. Натомість перше місце посідає тепер Куликів-Білка (23 бали). Скала 1911 із 18 пунктами йде 5-ю.

