Френкі Леонард примудрився врятували власні володіння від пропущеного голу. Гравець гостей поцілив у поперечину, після чого м'яч відскочив у ноги голкіпера Беарстеда, пише 24 Канал.

Як голкіпер зробив сейв ціною зламаних воріт?

Воротар влетів у власні ворота, зачепився за сітку та водночас зумів парирувати добивання суперника. Леонард під час сейву зламав ворота, отримавши порцію компліментів від своїх партнерів по команді.

Цей сейв голкіпера Беарстеда назвали одним із найдивніших в історії футболу.

Відео найдивнішого сейву голкіпер в Англії

Цікаво, що сам сейв був зроблений ще у листопаді 2024-го. Але майже через рік почав набирати популярності. За декілька днів відео із сейвом голкіпера та зламаними воротами набрав майже 170 тисяч переглядів.

У соціальних мережах з'являється все більше вірусних відео із футбольних полів. Одне із таких опублікувало Emirates FA Cup. На акаунті англійського турніру з'явилось відео зі пенальті від нападника Борнмута Данго Уаттара. Футболіст холоднокровно без розбігу переграв голкіпера Вулверхемптона, який навіть не встиг зреагувати на епічний удар.

