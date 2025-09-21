В чемпіонаті України в рамках 6-го туру відбувся матч між Епіцентром та Кривбасом. Під час нього сталась особлива та незвична подія, повідомляє 24 Канал.

Що сталось із Супрягою?

Одним із голів у матчі відзначився Владислав Супряга. Нападник відгукнувся на подачу Кірюханцева з флангу та головою забив у ворота Кривбасу.

Таким чином, нападник забив свій перший гол в офіційному матчі аж за п'ять років. Востаннє Владислав відзначався голом 23 вересня 2020 року, коли записав на свій рахунок м'яч у матч Гент – Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Супряга забив у матчі Епіцентр – Кривбас: дивитися відео

На жаль, одразу після голу Супряга залишив поле через травму. Під час забивання м'яча нападник невдало приземлився на руку, через що знадобилась допомога лікарів. Є ймовірність, що у гравця перелом.

Зазначимо, що Епіцентр та Кривбас влаштували справжню гольову феєрію в Тернополі. Глядачі побачили аж дев'ять голів, а зустріч завершилась перемогою криворіжців з рахунком 5:4. Дубль на рахунку Глейкера Мендоси.

Кар'єра Владислава Супряги