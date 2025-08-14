Паризький клуб здобув перемогу в серії пенальті, відігравши два м'ячі після 85-ї хвилини. В цьому матчі не брав участь Ілля забарний, який за день до гри підписав контракт з чинними переможцями Ліги чемпіонів, повідомляє 24 Канал.

Як Маркіньйос вручив медаль Забарному?

Проте він був на стадіоні та святкував перемогу ПСЖ на полі разом із новими одноклубниками. Під час цієї щасливої події дуже красивим вчинком відзначився капітан команди Маркіньйос.

Бразильський захисник дав відчути Іллі Забарному також дотичність до цього тріумфу. Він повісив свою медаль на шию українця, який робить тільки перші кроки в новому колективі.

Маркіньйос віддав медаль Забарному: дивіться відео

До слова. Дебют Іллі Забарного у ПСЖ може відбутися вже 17 серпня в матчі проти Нанта. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що після цього красивого вчинку Маркіньйоса було зроблено фото дня для українських уболівальників. На ньому Ілля Забарний тримає трофей на тлі незадоволеного росіянина Матвія Сафонова.