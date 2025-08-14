ПСЖ у драматичному поєдинку вирвав перемогу в Тоттенгема, здійснивши камбек з рахунку 0:2, який тримався до 85-ї хвилини. Підопічні Луїса Енріке тріумфували після серії пенальті, повідомляє 24 Канал.

Як Забарний сфотографувався з трофеєм?

Напередодні цієї зустрічі гравцем парижан став захисник збірної України Ілля Забарний. Він не потрапив до заявки команди, але був присутній на грі.

Після фінального свистка киянин святкував перемогу разом з новими одноклубниками. Його футболісти ПСЖ буквально виштовхали до трофея, щоб українець відчув також себе частиною команди та дотичним до тріумфу.

Забарному вручили трофей: дивіться відео

Після цього він сфотографувався з престижною нагородою. І в цій фотографії було прекрасно все.

На передньому плані був щасливий Ілля Забарний, а на задньому – незадоволений росіянин Матвій Сафонов, який явно не в захваті від прибуття українця.



Забарний з Суперкубком УЄФА / Фото Getty Images

До слова. ПСЖ вперше в історії виграв Суперкубок УЄФА. Парижани лише раз до цього змагалися за цей трофей, але поступилися Ювентусу в 1996 році.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про плани Матвія Сафонова після приходу Іллі Забарного в ПСЖ.