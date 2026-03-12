У середу, 11 березня, в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройшли чотири матчі. Один із них став протистоянням чинного чемпіона турніру ПСЖ та англійського клубу Челсі, повідомляє 24 канал.

Дивіться також Зганьбився за 15 хвилин: воротар Тоттенхема став відвертим посміховиськом у матчі Ліги чемпіонів

Хто був фаворитом гри?

ПСЖ вважався явним фаворитом зустрічі. Основними факторами стали сильний і стабільний склад із зірковими нападниками та півзахисниками, які регулярно демонструють високий рівень у єврокубках, а також перевага домашнього поля, де ПСЖ традиційно рідко поступається сильним суперникам.

Крім того, досвід виступів на пізніх стадіях Ліги чемпіонів та історія ігор проти англійських команд додавали ПСЖ психологічної переваги над Челсі.

ПСЖ – Челсі 5:2

Голи: Баркола, 10, Дембеле, 40, Вітінья, 74, Кварацхелія, 86, 90+4 – Густо, 28, Фернандес, 57.

Матч розпочався з активної гри з обох команд. Уже на шостій хвилині Челсі заробив кутовий, але воротар ПСЖ впевнено перехопив м'яч.

На дев'ятій хвилині ПСЖ отримав штрафний: після навісу Жуан Невес ударом головою направив м'яч вниз, і Бредлі Баркола блискуче його реалізував, відкривши рахунок.

Через кілька хвилин, на п'ятнадцятій, Усман Дембеле намагався подвоїти перевагу, пробивши з близької дистанції, але Філіп Йоргенсен перевів м'яч у стійку.

На двадцять восьмій хвилині Мало Густо зрівняв рахунок після точного навісу Енцо Фернандеса.

Після швидкої втрати м'яча суперником Усман Дембеле організував контратаку і сам її завершив точним ударом з близької дистанції. Однак Енцо Фернандес миттєво відповів для Челсі, пробивши під праву стійку після точного пасу Педру Нету.

Огляд матчу: дивіться відео

На сімдесят п'ятій хвилині Вітінья скористався помилкою Йоргенсена і з меж штрафного пробив у сітку, рахунок став 3:2.

На сімдесят дев'ятій хвилині гол Жоао Педро для Челсі було скасовано через офсайд.

Хвіча Кварацхелія продовжив шоу: здійснив блискучий прорив, обігравши захисників, та точно пробив під праву стійку. На вісімдесят восьмій хвилині він отримав першу жовту картку.

На дев'яностій хвилині гол Кан Ін Лі з ПСЖ скасували через офсайд, але на дев'яносто четвертій Ашраф Хакімі відпасував на Хвічу Кварацхелію, який одним дотиком оформив фінальний результат – 5:2.

ПСЖ і Челсі: оновлена історія протистоянь у Лізі чемпіонів

Команди зустрічалися 9 разів:

Перемоги ПСЖ – 4

Перемоги Челсі – 2

Нічиї – 3

Найяскравіші моменти попередніх матчів: