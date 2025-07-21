21-річний український голкіпер Яків Кінарейкін продовжить кар'єру в іспанському Вільярреалі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення пресслужби клубу.

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У якій команді розпочне новий сезон Кінарейкін?

Перспективний воротар підписав з Вільярреалом контракт на п'ять років. Сума трансферу не повідомляється.

Перший час Кінарейкін гратиме за команду резервістів "жовтої субмарини", яка виступає у третьому за силою дивізіоні Іспанії. Тож дебюту за основну команду Вільярреала, яка у новому сезоні гратиме в Лізі чемпіонів, доведеться трохи зачекати.

У львівських Карпатах підтвердили відхід з команди основного воротаря.

Карпати вдячні Якову за внесок у розвиток команди, професіоналізм на полі та за його межами і бажають успіхів у подальшій ігровій кар’єрі,

– йдеться у повідомленні "левів".

Карпати попрощалися з Кінарейкіним / фото ФК Карпати

Що відомо про Кінарейкіна

Яків Кінарейкін народився у Харкові. Він вихованець академії Металіста.

З 2018 по 2020 рік грав за юнацьку команду чеського Метеора U-18.

Починаючи з 2021 року виступав за Дніпро-1. Після банкрутства клубу у 2024 році перейшов до львівських Карпат.

У складі "левів" зіграв 13 матчів, у яких пропустив 12 голів, а у 5 поєдинках зберіг ворота "сухими".

На рахунку Кінарейкіна є два матчі у складі молодіжної збірної України.

За даними Transfermarkt, вартість голкіпера становить 700 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що португальська Бенфіка виставила на трансфер українського голкіпера Анатолія Трубіна.