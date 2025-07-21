21-летний украинский голкипер Яков Кинарейкин продолжит карьеру в испанском Вильярреале. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы клуба.

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В какой команде начнет новый сезон Кинарейкин?

Перспективный вратарь подписал с Вильярреалом контракт на пять лет. Сумма трансфера не сообщается.

Первое время Кинарейкин будет играть за команду резервистов "желтой субмарины", которая выступает в третьем по силе дивизионе Испании. Поэтому дебюта за основную команду Вильярреала, которая в новом сезоне будет играть в Лиге чемпионов, придется немного подождать.

Во львовских Карпатах подтвердили уход из команды основного вратаря.

Карпаты благодарны Якову за вклад в развитие команды, профессионализм на поле и за его пределами и желают успехов в дальнейшей игровой карьере,

– говорится в сообщении "львов".

Карпаты попрощались с Кинарейкиным / фото ФК Карпаты

Что известно о Кинарейкине

Яков Кинарейкин родился в Харькове. Он воспитанник академии Металлиста.

С 2018 по 2020 год играл за юношескую команду чешского Метеора U-18.

Начиная с 2021 года выступал за Днепр-1. После банкротства клуба в 2024 году перешел во львовские Карпаты.

В составе "львов" сыграл 13 матчей, в которых пропустил 12 голов, а в 5 поединках сохранил ворота "сухими".

На счету Кинарейкина есть два матча в составе молодежной сборной Украины.

По данным Transfermarkt, стоимость голкипера составляет 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что португальская Бенфика выставила на трансфер украинского голкипера Анатолия Трубина.