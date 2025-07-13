Анатолій Трубін вже в наступному сезоні може стати запасним голкіпером. Через це український голкіпер може перейти в інший клуб, пише 24 Канал з посиланням на Record.

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Трубін може змінити клуб

Дублер Трубіна у Бенфіці Самуел Соареш готується стати основним голкіпером у сезоні-2025/2026. Тренерський штаб абсолютно впевнений у 23-річному вихованці клубу. Минулого сезону він нерідко грав за основний склад, здебільшого в Кубку Португалії.

Це означає, що Трубін буде виставлений на трансфер. Бенфіка сподівається суттєво заробити на ньому після яскравих виступів на Клубному чемпіонаті світу. Згодом додатковим аргументом стала його висока заробітна плата, адже воротар входить до трійки найбільш оплачуваних гравців команди.

Цікаво, що Бенфіка не боїться віддавати 40% трансферної суми Шахтарю, як передбачено в контракті.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Анатолій Трубін зіграв 51 матч за Бенфіку в усіх турнірах, у яких пропустив 54 м'ячі та 21 раз ворота лишались "сухими".

Нагадаємо, що послугами українського голкіпера вже цікавляться англійські гранди. Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті зацікавлені у підписанні Трубіна.